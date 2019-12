Als Vorletzter der Tabelle ist man alles andere als auf der sicheren Seite – das war den Funktionären des UFC Tadten spätestens nach der etwas verkorksten Hinrunde sonnenklar. Neo-Trainer Helmut Göltl wurde sofort damit beauftragt, den Kader auf seine Stärken und Schwächen auszuloten. Als Liga-Insider war dem Coach rasch klar, wo Handlungsbedarf gegeben ist.

Peter Durica soll seinen Torriecher wieder finden

Um in der Offensive breiter aufgestellt zu sein, wurde jetzt der 23-jährige Dominik Ujlaky vom FC Komarno (2. Liga Slowakei) geholt. Der flinke Außenbahnspieler, der auch Zehnerqualitäten aufweist, hat vor einem Jahr schon Österreich-Erfahrung gemacht (Slowakei). Bruder Erik kickt in Halbturn, war mitunter auch schon in Gattendorf unter Vertrag. „Jetzt sind wir im Sturm nicht mehr so leicht ausrechenbar“, meint Göltl. „Zudem gehe ich davon aus, dass Peter Durica seinen Torriecher wieder findet. Ihm traue ich eine sehr gute Quote vor dem gegnerischen Kasten zu.“

zVg Kapitän Martin Bors wird in der Rückrunde etwas kürzer treten.

Gesucht wird noch ein Innenverteidiger. Hier hat man schon die Fühler weit ausgestreckt und angelt nach einem Slowaken. „Aber noch ist nichts in trockenen Tüchern“, so Göltl. Fix ist, dass Kapitän Martin Bors zwar etwas leiser treten, aber keineswegs pausieren wird. Der Chef eines Fitness-Studios schreibt zurzeit an seiner Master-Arbeit, Ende Februar erwarten seine Lebensgefährtin und er ein Kind.

„Wir wollten ihn auf keinen Fall verlieren“, erklärt Obmann Werner Zwickl. Trainer und Sportlicher Leiter, Christoph Tischler, hätten mit Bors „gute Gespräche“ betreffend Trainingssteuerung geführt. Auch wenn sich mit 27 Lenzen die Lebensprioritäten verschieben – in Tadten ist man sich bewusst, was man an seinem Leithammel hat.