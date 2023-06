Tadtens Trainer ist weg

Da hat man sich in allerletzter Sekunde doch gerettet – und trotzdem bleibt wohl kein Stein auf dem anderen. Nachdem der Klassenerhalt in der letzten Runde geschafft wurde, legte zunächst Sportdirektor Christian Pelzmann sein Amt nieder. „Man soll aufhören, wenn es am Schönsten ist“, so das Statement des Funktionärs. „Wir haben unser Ziel erreicht. Zudem sind die Weichen für die Zukunft des UFC Tadten bereits gestellt worden.“ In diesem Moment wusste er noch nicht, dass Trainer Rainer Weiß nicht weitermachen wird. Sein Vereinskollege Michael Lendway sowie Dietmar Goldenits und Gerald Kerper gingen davon aus, dass der Erfolgscoach bleiben wird. „Wir wollen ihn und die Mannschaft unbedingt halten“, gab Lendway am Wochenende – ehe mit allen Beteiligten gesprochen wurde – aus. Doch Weiß und der Klub kamen nicht perfekt zusammen. „Menschlich und auch sportlich war das halbe Jahr eine große Bereicherung für mich. Wir haben hier etwas Tolles geschaffen“, erläutert Weiß. „Bereits im Winter und auch gegen Saisonende habe ich auf mehrere Dinge hingewiesen. Da gibt es unterschiedliche Zugänge, die ich auch respektiere.“ Mittelfristig plant Weiß, einen Klub in einer Landesliga zu trainieren: „Es sind schon Vereine an mich herangetreten, Entscheidung gibt es aber noch keine.“ In Tadten selber ist man nun voll gefordert. Ein neuer Coach muss rasch gefunden werden. Zudem sollen die Legionäre – für deren Verpflichtung Weiß einer der Hauptgründe war – wie Aleksandra Stanojcic, Lazar Pavic, Samuel Hegyi oder Marek Sabo und Rastislav Kruzliak gehalten werden.