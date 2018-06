Noch ist ein Spieltag (auch in der BVZ Burgenlandliga) zu bestreiten. Was bedeutet, dass einige Fragen noch nicht restlos geklärt sind. Steigt Klingenbach ab, erwischt es in der 2. Liga Nord zwei Vertreter. Aktuell Vorletzter ist Gols, das am Samstag (jetzt wird an diesem Tag einheitlich um 17.30 Uhr angepfiffen) auf eigener Anlage Andau empfängt.

Obwohl es für die Andauer um nichts mehr geht, ist man selbst bei einem Sieg auf fremde Hilfe angewiesen. „Das hat man davon, wenn man das ganze Jahr über ehrlich spielt, jetzt sind wir die Trotteln“, ärgert sich Gols-Trainer Thomas Schneider über die Tatsache, dass seit gut zwei Monaten an der Spitze Punkte „verschenkt“ worden sind. Deutsch Jahrndorf, UFC Pama und auch Frauenkirchen waren sich rasch einig, nicht aufsteigen zu wollen. Also wurden im Saisonfinish immer weniger Punkte gemacht.

Gattendorf genügt ein Unentschieden

Im Abstiegskampf hat Gattendorf jetzt optimale Karten. Zwar empfängt man Top-Titelkandidat Leithaprodersdorf. Dem reicht aber ein Punkt, um aufzusteigen. Exakt den einen Punkt benötigen auch die Gattendorfer, um nicht abzusteigen. Apetlon hat den schweren Gang nach Wallern vor sich. Wird da voll gekämpft oder kann man auf Nachbarschaftshilfe hoffen? Die Spekulationen erschlagen sich immer mehr.

Zwei Schmankerln: Schneider ist aus Wallern, da wird ihm Ort und Verein schon den Gefallen machen und Apetlon schlagen. Nummer zwei: In der Regionalliga fehlt ein Klub, deswegen darf Siegendorf rauf und Klingenbach bleibt drinnen.

Fakt ist: Jammern hilft jedenfalls nichts, das Golser Dilemma ist auch hausgemacht. So weilten beim sonntägigen Schicksalsspiel beim UFC Pama sowohl Wolfgang Roiss als auch Thomas Seywerth im Urlaub. Hatten sie beim Buchen damit spekuliert, am 25. Spieltag schon längst „durch“ zu sein?