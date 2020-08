Das Corona-Gespenst sitzt immer noch im Nacken, kaum eine Mannschaft wusste, wo sie steht – immerhin, die letzten Partien um Punkte resultieren aus dem Oktober des Vorjahres. Also können schon mal die Nerven blank liegen. Pamhagen blickte auf alles andere als eine Top-Vorbereitung zurück. Im Test gegen die AKA-U18 setzte es ein fast historisches Debakel, im Cup schlitterte man bei Gattendorf in ein 3:6-Desaster. Umso überraschender war dann der Auftaktsieg in Deutsch Jahrndorf. Eben bei jener Mannschaft, die im Sommer – vor allem durch zwei Cup-Erfolge – überzeugen konnte. Nach dem 1:0-Führungstreffer wurde vor allem im zweiten Durchgang Beton angerührt.

Hart und fair – so Pamhagen, ruppig und rau – so der Kommentar der ASVler. In der Nachspielzeit wurde es laut, Pamhagens Trainer Hans Thüringer ließ sich zu einer Beschimpfung des Gegeners hinreißen, wurde auch mit Gelb verwarnt. Bald darauf bereute Thüringer seine Wortwahl und lässt den Jahrndorfer ausrichten: „Ich habe mich selber nicht mehr erkannt. Das bin nicht ich“, so der Coach reuig. „Ich entschuldige mich für meine Worte, es tut mir wirklich leid. Ich arbeite daran, dass mir so etwas nicht mehr rausrutscht.“