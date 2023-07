Tomcak übernimmt das Zepter

Nun ist man fündig geworden – mit Marian Tomcak kommt ein Trainer, der diesbezüglich seine ersten Erfahrungen mit der Neusiedler 1b-Mannschaft gemacht hat. „Wir waren uns per Handschlag einig“, erzählt Tomcak von seiner Verpflichtung. „Natürlich will man in der neuen Saison nicht wieder bis zum Schluss zittern. Eine Rangverbesserung ist die klare Vorgabe.“

Damit dieses Unterfangen auch gelingen kann, bedarf es einiger Verstärkungen – vor allem für die Offensive. 13 Unentschieden und lediglich 31 erzielte Treffer (die schwächste Quote aller 13 Klubs) – man sieht rasch, wo Handlungsbedarf besteht.

Zudem kam eine Hiobsbotschaft – Christoph „Totti“ Werdenich beendete seine Karriere. „Ich habe in 16 Jahren Kampfmannschaft für den UFC Pama sehr viel Schönes erlebt“, blickt Werdenich zurück. „Aber der Körper spielt nicht mehr so mit, wie ich will. Ich müsste zum Stabilisieren des Rückens schon extra Schichten einlegen. Zurzeit laboriere ich an einem Muskelbündelriss, das sind auch schon wieder sechs Wochen Pause. Auch in meiner Firma habe ich genug zu tun.“ Kicken will er nur mehr in der Reserve: „Sofern ich schmerzfrei bin und der Spaß überwiegt.“