Nach der 1:6-Klatsche (und einem Disput in der Halbzeit) vor eigenem Publikum gegen Andau in der neunten Runde hatten die Kittsee-Funktionäre die Schnauze voll. Trainer Stefan Horny, im Sommer noch als Aufstiegstrainer gefeiert, war seinen Job rasch los. Interimistisch sprang Sektionsleiter Markus Roth – einst als Aktiver ein gefürchtetes SC-Urgestein ein, der Erfolg kam schnell zurück.

Aus den verbleibenden vier Partien holte Roth zwei Siege und zwei Unentschieden. Und das immerhin gegen Liga-Kracher wie Gattendorf, Trausdorf und SK Pama. „Das war’s für mich“, grinste Roth nach dem 2:2 beim SK Pama. „Das mit dem Erwachsenenfußball ist mir auf die Dauer zu stressig.“ Auf jeden Fall hat er es in vier Runden geschafft, das schlingernde Kittsee-Schiff wieder in Fahrt zu bringen. Seitens der Funktionäre ist man nun auf Trainersuche, die sich aber als schwieriger gestaltet, als anzunehmen war. „Bislang haben wir noch keinen neuen Coach“, so Pressereferent Gerhard Flink.

Auch in Wallern ist man nach dem freiwilligen Darazs-Abgang auf Suche nach einem neuen starken Mann. „Wir haben momentan weder Zu- noch Absagen“, erläutert Obmann Stefan Michlits. „Im Winter ist es nicht einfach, einen geeigneten Trainer zu finden, der zudem noch ohne Job ist. Und wenn einer gerade keinen Job hat, muss man auch nach dem Warum fragen.“ Kurioserweise fest in den Sätteln sitzen die Betreuer des Tabellenletzten Frauenkirchen und des Vorletzten Illmitz. „Ich gehe davon aus, dass man mit mir weitermachen wird“, meint Jürgen Bruck. „Die Rote Laterne wollen wir rasch abgeben. Jetzt diskutieren wir über Kaderveränderungen.“

„Die ‚Funkis‘ – er meint die Funktionäre – stehen hinter uns“, erklärt der Illmitzer Co-Trainer Mario Eger über das Standing seiner Person und der seines Chefs Günther Wally. In Illmitz weiß man, woher die sportliche Misere kommt. Viele Akteure waren lange Zeit verletzt, so mangelt es oft an der Fitness sowie an der Konzentration, um einen Vorsprung über die Runden zu bringen.