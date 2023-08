Trainerwechsel am laufenden Band

Diese Quote erscheint mehr als rekordverdächtig: Denn jede der 14 Mannschaften, die am kommenden Wochenende in die neue Meisterschaft startet, hatte nach Beendigung des Herbstdurchgangs 2022 noch einen anderen Cheftrainer als heute.

Burgenlandliga-Absteiger Andau ersetzte im Winter Christian Bauer (er übernahm dann im Frühjahr den FC Winden) durch Christoph Tischler. Letzterer blieb trotz des Abstieges, da ihm zugesagt wurde, dass - bis auf einen Akteur - alle Spieler gehalten werden und somit der Wiederaufstieg geplant ist.

In Steinbrunn schmiss Christian Staffler knapp vor dem Start der Rückrunde das Handtuch, seither coacht Mario Töltl die ASVler. Und - in Breitenbrunn wechselte Marco Cadek gegen Ende der Saison zum SV Schattendorf (mit welchem er den Klassenerhalt in der Landesliga schaffte) und wurde durch ein Trainer-Trio ersetzt.

Gleich zehn Vereine tauschten im Sommer ihre Cheftrainer aus, mal geplant und freiwillig, mal aber auch überraschend.

Im Vorhinein kommuniziert war beispielsweise in Kittsee, dass Manfred Wachter nicht länger verpflichtet wird, beim SK Pama entließ man vorzeitig Robert Rainalter (er coacht seit Sommer den SV Wimpassing) und war sich dann gleich mit Zoltan Fekete einig. Zeit ließ man sich in Deutsch Jahrndorf auch mit der Präsentation eines neuen Coaches in der Phase, da Rene Hoffmann nach Wallern (mit dem Klub stieg er ab, ist aber beim Neuaufbau fix dabei) abgewandert war. Fündig wurde man mit Michael Gutmann, der knapp vor dem Saisonende beim UFC Pama seinen Abschied erklärt hatte.

Turbulent ging es bei anderen Klubs zu. Pamhagens Hans Thüringer war nach fünf Jahren amtsmüde, der SV Gols griff dankenswerterweise zu. Die UFCler wurden rasch fündig - Walter Karner (Ex-Mönchhof) gibt nach seiner Trainer-Auszeit ein Comeback. Gattendorfs Didi Bader und Tadtens Rainer Weiß (jetzt in Kittsee) kamen mit den Personalplanungen ihrer Klubs nicht zurecht, Wimpassing soll schon in den letzten Wochen der vorigen Saison mit Robert Rainalter verhandelt haben. Der UFC Pama holte Marian Tomcak, Tadten Clemens Braun und Illmitz jetzt Christian Pinter.