Trainerwechsel in Kittsee

Maximal turbulent, so verlief die Hinrunde bei Kittsee. Noch im Juni war man der Titelfavoirt, jetzt hat man die Rote Laterne inne. Nach dem Absprung von Geldgeber Walter Rinalda und dem Abschied von Coach Franz Ziniel – gepaart mit finanziellen Abstrichen der Legionäre – lief absolut nichts mehr zusammen. In der Vorwoche trennte man sich von Trainer Erwin Raithofer, der zu Saisonbeginn als Helfer in der Not eingesprungen war.

„Sechs Punkte sind etwas wenig“, meint Sektionsleiter Dieter Valentin. „Vielleicht hätten wir schon früher reagieren müssen.“ Freiwillig war der Abschied von Raithofer also nicht. „Ich hätte weiter gemacht, muss den Klub aber verstehen“, so der Ex-Coach.

Neu auf der Kommandobrücke steht jetzt Stanislav Moravec. Der 52-jährige Slowake coachte zuletzt die U19-Mannschaft von Inter Bratislava. Im Fußballburgenland ist er kein Unbekannter, vor mehr als zwei Jahrzehnten lief er für den SV Mattersburg (später auch Wiener Neustadt) auf, seine allerletzte Station als Aktiver war 2001 – kurioser Weise - Kittsee.

Personalmangel als Herkules-Aufgabe

Die Kastanien konnte er vorerst auch nicht aus dem Feuer holen. Zu groß sind die Personalnöte, Jakub Petovsky, der sich nur mehr ab und wann in der Reserve beweget, wurde als Not-Stürmer ausgegraben. Zweier-Goalie Peter Barinec wurde in den zwei Spielen als Verteidiger aufgeboten und war jeweils einer der besten des Teams – mehr als bezeichnend für die bedrohliche Situation.