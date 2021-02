Drei Neuverpflichtungen, die jedoch alles andere als wirklich „Neue“ verbucht werden können: In Winden setzt man auf Kicker, die alle schon einmal den Bären-Dress getragen haben. Altbewährtes setzt sich scheinbar durch.

Die Abwehr wird wieder von Peter Mriglot dirigiert. Von 2016 bis 2019 hat der heute 27-jährige Slowake das schon ordentlich gemanagt. Danach schnürte er die Packler in Illmitz sowie in Laa/Thaya. Aufgrund eines Studienjahrs in China kam er aber eher selten zum Einsatz. Jetzt will Mriglot wieder voll durchstarten.

Tomcak-Zukunft ist noch weiter offen

Ebenfalls wieder bei seinem Stammklub ist Manuel Kientzl. In den beiden vergangenen Saisonen versuchte er es bei den Dorfnachbarn in Jois sowie in Breitenbrunn. „Ihn kennt nicht nur sein im Klub spielender Cousin, Philipp Kientzl sehr gut“, meint Trainer Franz Milletich. „Mit ihm haben wir im Mittelfeld mehrere Optionen, können bei der Aufstellung verschiedene Varianten probieren.“ In der Offensive soll Markus „Max“ Pimpel für Unruhe in den gegnerischen Strafräumen sorgen. Vor vier beziehungsweise sieben Jahren war der Stürmer schon in Winden unter Vertrag. Aufgrund seines Studiums in Graz kam es zum Wechsel zum UFC Jennersdorf, denn Pimpel wollte sich den Fahr-Stress von der steirischen Hauptstadt ins Nordburgenland nicht antun. „Er hat sein Studium jetzt abgeschlossen“, weiß Milletich. „Die Firma, in der er beschäftigt ist, hat eine Zweigstelle in Wien.“ Der 33-Jährige kann immer noch mit einer Top-Trefferquote triumphieren. In 317 Pflichtspielen (von Wilfleinsdorf über Schwadorf, Götzendorf, Sommerein, Neusiedl, Winden, Jennersdorf) traf er satte 149 Mal ins Netz.

Verabschiedet wurde in Winden ebenfalls ein Trio. Die Zukunft von Oldboy Marian Tomcak, der im Sommer zum Bleiben überredet werden musste, bleibt offen. Eines ist fix, für Winden wird der 40-jährige Stürmer nicht mehr auflaufen. Durch die Mriglot-Rückkehr ist für Tobias Szilvasi kein Platz mehr in der Mannschaft, er kann sich einen neuen Arbeitgeber suchen. Von Lucca Haller hat man sich ebenfalls verabschiedet. Der 22-Jährige kam exakt vor einem Jahr nach Winden, wo er zunächst aufgrund des Liga-Abbruches zu keinem Einsatz kam.

Auch in den acht Herbstpartien schaffte er es nicht in die Stamm-Elf. Vier Einwechslungen mit nur 68 Minuten Spielzeit – da liegt es auf der Hand, sportlich getrennte Wege in der Zukunft zu gehen.