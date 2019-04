Einer der am längsten seinen Klubfarben Dienender ist weg. Knapp über drei Jahre coachte er den UFC Pama, rettet ihn in der Saison 2015/16 vor dem Abstieg, um in den kommenden Saisonen ziemlich weit vorne (Platz sechs und vier) mitzuspielen.

Der Start in die Rückrunde verlief eigentlich noch verheißungsvoll – das 2:1 in Apetlon täuschte aber über den sich angehäuften Sand im Getriebe hinweg.

Es folgten drei Niederlagen in Serie, das Sechs-Punktespiel gegen eine dezimierte Gattendorfer Truppe brachte nur ein mageres Pünktchen, beim 1:4 am Samstag in Kittsee war man ab Minute 20 so richtig chancenlos. Summa summarum – akute Abstiegsgefahr droht.

Wird jetzt eine interne Lösung angestrebt?

Bauer informierte am Sonntag den UFC-Vorstand über seine Entscheidung, welche er zwar noch überschlafen musste, doch bereits nach dem Schlusspfiff beschlossen hatte.

„Wir machen jetzt sicher keine Schnellschlüsse“, erklärte Sektionsleiter Manuel Werdenich. „Mit aller Gewalt muss sich nicht irgendein Trainer auf die Bank setzen.“

So sieht es aktuell nach einer interimistischen und internen Lösung aus. Routiniers wie Kapitän Andreas Krist und Christian Libic sind erfahren genug, um in die Bresche zu springen.

Leicht wird es beim UFC Pama niemand auf der Betreuerbank haben, denn das kommende Programm hat es ordentlich in sich.

Am Sonntag (17 Uhr) gastiert das wieder erstarkte Trausdorf in der UFC-Arena. Andi Walzer & Co. zu entschärfen, das ist alles andere als ein Kinderspiel. Eine Woche darauf (Samstag, 4. Mai, 17 Uhr) geht’s zum Spiel der Spiele, dem Ortsderby zum SK Pama. Da und dort hängen die Trauben ziemlich hoch. Geschenkt wird den Blau-Weißen also in den kommenden Wochen absolut nichts.