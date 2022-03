UFC Pama: Einer fix weniger

Werbung

Mit der 2:4-Niederlage gegen Wimpassing konnte UFC Pama-Trainer Michael Guttmann leben: „So darf man verlieren. Die Mannschaft hat am Rasen alles gegeben. Die Moral passt total.“

Leicht hatte es der Coach im Vorfeld des Rückrundenstarts nicht. Zunächst verabschiedete sich der Slowake Adam Zsak, der im Herbst noch eine sehr starke Hinrunde absolviert hatte. Sein Abgang fällt aber kaum unter die Kategorie „Gentleman-like“, denn Zsak kam eines Tages ganz einfach nicht mehr. „Wir haben lediglich gehört, dass er höherklassig in der Slowakei spielen will“, so Guttmann. „Anfrage von einem Klub gab es aber bislang keine.“ Zsak galt noch nie als pflegeleicht, wenn es ihn „juckte“, war er zu sensationellen Leistungen bereit. War die Laune im Tief, dann galt er maximal als Mitläufer am Platz.

Guttmann: „Wir wollten da nichts riskieren“

Vor einer Woche verletzte sich dann auch noch Peter Gallus, er saß gegen Wimpassing zwar auf der Bank, wurde aber zur Sicherheit geschont. „Wir wollten da nichts riskieren“, erläutert Guttmann. „Wenn es dumm läuft, würde er sich noch schwerer verletzten und lange Zeit ausfallen.“ Nicht mitmachen konnte zudem Andreas „Hatsch“ Krist, der über den Winter – nach seiner hartnäckigen und langwierigen Verletzung 2021 – an seinem Comeback gearbeitet hatte. Eine Zerrung verhinderte seinen Einsatz in der Abwehr, die von Haus aus unter Personalnot litt.

Auch die Offensive blieb ein laues Lüfterl. Sowohl Patrik Adamek (Corona-Infektion) als auch Christoph „Totti“ Werdenich (privat verhindert) standen nicht zur Verfügung. „Totti“ der in Südafrika (mit dem Golser Georg „Schurl“ Renner) weilte, soll am Samstagvormittag in Wien-Schwechat landen. „Ob das dann wirklich Sinn macht?“, stellt Gutmann seinen Einsatz um 17 Uhr in Tadten in Frage. Doch, wer Werdenich kennt, weiß, dass der Stürmer auf jeden Fall mit von der Partie sein will. Hinter Gallus, Krist und Adamek (genesen?) stehen auf jeden Fall noch Fragezeichen.