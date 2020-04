Todunglücklich ist man beim UFC Pama sicher nicht, dass der Abbruch der Meisterschaft mit einer Annullierung endet. Bei einer eventuellen Wertung hätte man als Leader das Abenteuer Burgenlandliga wagen müssen. Oder aber einen Zwangsabstieg in Kauf nehmen, falls man den Aufstieg als Meister abgelehnt hätte.

So macht man bei den Blau-Weißen das Beste aus der aktuellen Situation. Zu Pfingsten hätte man mit einem großen Fest den 60. Geburtstag des Vereins feiern wollen. „Das werden wir sicherlich nachholen“, erläutert Obmann Norbert Potz. „Wahrscheinlich im 2021er-Jahr.“

Bis dahin darf man sich rühmen und den Titel „Heimlicher Meister“ tragen. „Das ist schon mal was“, meint Trainer Michael Guttmann grinsend. Er wird sich rühmen können, als Trainer in Meisterschaftsspielen über ein Jahr lang ungeschlagen geblieben zu sein. Seit er beim UFC Pama das Zepter schwingt, setzte es keine Niederlage mehr.

Die letzte Niederlage in der 2. Liga Nord gab es für die UFCler übrigens am 20. April 2019 (1:4 in Kittsee). Laut Vorstand möchte man – egal, wann wieder gespielt werden darf – das Team in der aktuellen Besetzung zusammenhalten.