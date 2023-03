UFC Pama: Rollende Offensivkraft

Werbung

Magere 13 Treffer erzielten die UFC-Kicker in 13 Meisterschaftsspielen der Hinrunde, in der Wintervorbereitung gab es bislang drei Partien – und in Summe zwölf Tore (aber auch ebenso viele Gegentore).

„Wir verfügen jetzt über eine komplett andere Offensive“, erklärt Trainer Michael Guttmann. Beim 6:4-Sieg in Gols bildeten Christoph „Totti“ Werdenich sowie Imre Lesko das Angreifer-Duo, dahinter agierte Erik Mikovcak als „hängende“ Spitze. Begonnen hatte man mit einer Dreier-Abwehrkette, die aber nach dem raschen 0:2-Rückstand wieder zu einer Vierer-Formation wurde – Raffael Förster wurde zwecks Stabilisierung der Defensive in die Innenverteidigung beordert. „Das Experiment gebe ich aber nicht auf“, meint Guttmann.

„Das dauert noch, bis alle diese Dreier-Kette behirnen.“ Ob das Projekt auch in der Meisterschaft angewendet wird? „Nicht gegen jeden Gegner“, so der Coach, der mit seinen Winter-Neuzugängen bislang zufrieden ist. Lukas Macho wirbelte auf der rechten Außenbahn, Ivan Stulajter versteht sich im Mittelfeld prächtig mit seinem „Spezi“ Peter Gallus.

Rein optisch (Frisur-technisch) könnten beide Zwillingsbrüder sein. Im Tor stand diesmal Back-Up Csanad Vegh, da der geplante Einser-Goalie sich einer Zahnoperation unterziehen musste.