Den Kader breiter aufstellen, einen Platz im oberen Drittel der Tabelle anvisieren – die Ziele in Winden sind hoch gesteckt. Zumindest höher als in den Vorsaisonen, wo man sich eher in den unteren Tabellengefilden wiederfand.

Neo-Trainer Zoltan Fekete hatte man bei der Vertragsunterzeichnung zugesagt, er „dürfe“ zwei Spieler holen. Doch ehe der Fußballfachmann seine Fühler so richtig ausstrecken konnte, sind drei ehemalige Stammspieler weg. Zwei aus dem Trio verändern sich sportlich, einer legte eine Karrierepause ein.

Mittelfeldspieler Mario Erben zieht es nach zwei Jahren zum SC Oberpullendorf. „Ich möchte mich bei allen im Verein für die tolle Zeit bedanken“, so Erben. „Aufgrund der Pandemie kann ich mich leider nicht persönlich verabschieden.“

Trainer-Sohn wird wohl nicht kommen

Der zweite Wechselwillige ist Offensivakteur Michael Nikolic. Nach fünf Jahren in Winden zieht es den Außenbahnspieler über das Leithagebirge nach Sommerein.

Der 34-Jährige war – genauso wie Erben – aus der Startelf nie wegzudenken. Weiters schmerzt die Karrierepause von Stefan Haider, der nach zahlreichen Verletzungen wieder fit ist.

„Das hat private Gründe“, weiß Fekete. „Durch den Hausbau hat er kaum mehr Zeit für den Fußball.“

Somit klafft vor allem auf der linken Seite ein ordentliches Loch – sowohl defensiv als auch offensiv. Der Coach, der am Mittwoch beim freiwilligen Trainingsbeginn – unter der Leitung von Spieler Wolfgang Bauer – mit den Vereinsfunktionären die aktuelle Lage durchbesprach, ist somit auf intensiver Spielersuche.

Mindestens zwei weitere Akteure müssen kommen, will man die Zielsetzung – einen Mittelfeldplatz mit Blick nach oben – erreichen. Zwei Legionäre sind schon im Gespräch, ebenso Trainer-Sohn Tamas Fekete. „Er bleibt wahrscheinlich in Rechnitz“, winkt der Vater jedoch ab.