Die Schonzeit nahe der Grenze ist vorbei – Trainer Franz Ziniel hatte sich nach der Hinrunde das Okay vom Vorstand geholt, um aussortieren zu können. Die Narrenfreiheit – vor allem für gut bezahlte Legionäre – ist also vorbei.

Filip Deket spielte lieber Futsal als für Kittsee und war der Erste, der seine Sache packen durfte. Michal Slezak schien die frisch gesetzten Segel richtig gedeutet zu haben, verabschiedete sich auch gleich. In der Vorwoche bat dann Stürmer Pavol Bures Sektionsleiter Didi Valentin um die Freigabe. „Reisende soll man nicht aufhalten“, so Ziniel. „Wir haben jetzt ein deutliches Signal gesetzt, dass man hier nicht machen kann, was man will.“ Bures übersiedelt wohl zu Frauenkirchen, trifft dort auf „Habschi“ Lukas Duris.

Zwei Neuankömmlinge waren am Montagabend zum Trainingsstart schon mit an Bord. Beide kickten zuletzt in Rohrendorf (2. NÖ-Liga), zumindest die Anreise dürfte jetzt viel angenehmer sein.

Ein neuer Riese als Abwehrchef

Der 33-Jährige und 1,92 Meter große Hüne (passt optimal zu Senior und Doktor Laci Krizan) Jaroslav Machovec ist der als Innenverteidiger der neue Abwehr-Boss. Ihn kennt Ziniel schon seit November des Vorjahres, als der Verein „nachtrainierte“ und Gastspieler testete.

Machovec hat mitunter auch Bundesliga-Erfahrung in der Slowakei gesammelt. Mit ihm kommt Jozef Rejdovian, ein klassischer Zehner. Er hat es Anfang der Saison 2017/18 schon in Parndorf II versucht, war aber zu oft verletzt und hielt nur ein halbes Jahr durch. Von ihm erwartet man sich deutliche Impulse für die Offensive.

Da Bures weg ist, darf „Zif“ nochmals nachlangen – spätestens unter der Woche soll ein neuer Stürmer präsentiert werden. Auch am Betreuersektor gibt es eine Veränderung: Tormanntrainer Peter Hodulik (wechselt nach Mannersdorf) wird durch Martin Krnac abgelöst. Der Slowake leitet in Bratislava eine Tormannschule.