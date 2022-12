Unverhofftes Transfer-Schnäppchen für Deutsch Jahrndorf

Werbung

Da kommt Freude auf – ASV-Trainer Rene Hoffmann und das Jahrndorfer Funktionärsteam staunten nicht schlecht, als sich der 24-jährige Roberto Weninger beim Verein als Spieler antrug.

Die ersten Packler zerriss der Abwehrspieler in Rechnitz, dann übersiedelte er via Oberpullendorf in die AKA Burgenland (U16). Draßburg, Draßmarkt, Marz, Lockenhaus und zuletzt Steinberg folgten. „Weninger hat aufgrund einer Knieverletzung fast zwei Jahre pausiert und will es jetzt wieder wissen.“

Privat ist er nach Scharndorf (neben Bruck/Leitha) gezogen, sportliche Perspektive sowie Nähe zum Klub dürften den Ausschlag gegeben haben. „Im Zivilberuf ist er beim Bundesheer und körperlich gut im Saft“, stellte Hoffmann fest. „Zudem handelt es sich um eine österreichische Lösung, wir sind uns auch rasch einig geworden.“

Noch nicht fix ist hingegen die Verpflichtung eines Zweier-Tormannes. Laut Hoffmann ist man an einem Back-up-Keeper, der sich auf jeden Fall hinter Stammgoalie Michael Unger anstellen muss, dran.