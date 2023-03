USV Halbturn: So wird man Meister

Werbung

3:0 zum Auftakt der Frühjahrsmeisterschaft in Deutsch Jahrndorf (Vorsprung auf acht Punkte ausgebaut) sowie jetzt 1:0 gegen Illmitz (plus 12 Punkte) – die Halbturner eilen dem Meistertitel in großen Schritten entgegen. Dabei machen sie das mit kleinen Schritten und erweisen sich als Meister der Effizienz. Die wenigen Torchancen, die sich bieten, werden genutzt. Die Abwehr steht bombensicher – und sollte sie geschlagen sein, kann man sich auf Tormann Rene Summer (in 15 Partien erst acht Gegentreffer) verlassen. Im Mittelfeld rackern die Legionäre wie Erik Takac und Erik Ujlaky unermüdlich. Was in der Vorbereitung jedoch ganz anders ausgesehen. hat. Scheinbar kommen Einstellung und Fitness dann zurück, wenn es um Punkteprämien geht.

Seit 27 (!) Pflichtspielen sind die Halbturner nun ungeschlagen. Die letzte Niederlage setzte es pikanterweise am 19. März 2022 (also vor über einem Jahr) in Steinbrunn, wo man am Samstag (16.30 Uhr) antreten muss. Neun Halbturner, die am Samstag in der Start-Elf standen, waren es auch damals (auch sechs Steinbrunner Kicker, Anmerkung). Schließt sich jetzt der Kreis? „Hoffentlich nicht“, meint Sektionsleiter Werner Hoffmann, der diese Saison mit zwei Jubiläen abschließen möchte. Selbst feierte er in diesem Kalenderjahr sein halbes Jahrhundert, der Verein selber begeht im Sommer den Hunderter. Hoffmanns Sohnemann Marco beißt im Moment die Zähne zusammen. In Deutsch Jahrndorf trat er unglücklich auf den Ball, das Seitenband im Knie schmerzt.