Von Steinbrunn bis Pamhagen: Alle Spielberichte der Liga

Tadten - Kittsee 3:3. Die Zuseher hatten noch nicht richtig Platz genommen, schon der erste Höhepunkt - Rastislav Kruzliak vergab jedoch „seinen“ Elfmeter, Gästekeeper Manuel Schiszler war am Posten. Die Hausherren gingen dann durch einen Kopfball von Max Wendelin in Führung. Kittsee ließ es vor allem bei Standards knistern - so gelang Jaroslav Machovec der Ausgleich. Nach der Pause legte Mario Sack elegant für Kruzliak auf - 2:1. Wenig später machte Rene Horvath das 3:1, doch Kittsee bewies Moral. Nach einem Getümmel landete die Kugel an der Hand von Samuel Heghy, Machovec verwandelte den Penalty. Frantisek Nagy zog vom Sechzehner ab - 3:3. Den Matchball vergab Tobias Wisak - drüber statt rein.

Pamhagen - Deutsch Jahrndorf 1:1. Möglichkeiten gab's auf beiden Seiten. UFC-Angreifer Alan Kovac schoss, jedoch zu zentral. Dann verlor Felix Kandelsdorfer das Duell mit ASV-Stürmer Paul Schütz, der Pamhagener holte seinen Gegenspieler aber noch ein. Schütz war es dann, der per Kopf die Gäste in Führung brachte. Der Ausgleich fiel noch vor der Pause: Roman Sabler reagierte nach einem Freistoß am schnellsten. In der zweiten Halbzeit übersah Michal Slezak den freien Mitspieler Schütz, die Hausherren hingegen reklamierten nach einem Foul an Kovac Elfmeter.

Illmitz - Gattendorf 1:0. Schon nach sieben Minuten war der Matchplan der Gäste über den Haufen geworden - Andreas Schulcz sah nach einer Notbremse gegen Thomas Zwickl glatt Rot. Doch die Illmitzer konnten aus der Überzahl nur wenig anfangen. Marco Baumholzer agierte zweimal überhastet, ehe man sich bei Torjäger Zwickl knapp vor dem Pausenpfiff über den erlösenden Treffer bedanken durfte. Auch im zweiten Durchgang vergab man Chancen auf das zweite Tor, Christian Salzl scheiterte an der Latte. Glück hatte man in der Schlussphase - Lubomir Chovank scheiterte per Kopf, Dominik Krankl am Aluminium.

Andau - Wimpassing 3:3. Die Gastgeber verschliefen die Anfangsphase, da hatten die Wimpassinger gleich zweimal zugeschlagen. Andau benötigte ordentlich Zeit, um in Fahrt zu kommen, da hatten sowohl Lukas Heinicker (Lattenpendler) als auch Erik Cikos (Hechtkopfball) zwei weitere Top-Chancen vergeben. Der Treffer von Richard Stasik wurde hingegen aberkannt. Im zweiten Durchgang netzte erst Lukas Cambal nach Wally-Vorarbeit. Im Gegenzug war Wimpassings Vladyslav Marchuk per Flatterball erfolgreich. Andau drückte - Cambal köpfte ein und nach einem Foul an Lasik glich Patrik Sabo per Elfmeter aus.

Steinbrunn - Gols 3:0. Gegen die engmaschige Defensive gab es für die ASV-Kicker zunächst kein Durchkommen, zu zentral wurden die Angriffe gespielt. Die Golser setzten im Konter Nadelstiche, Alex Wendelin und Fabian Ziniel waren brandgefährlich. Nach dem Seitenwechsel machte Steinbrunn vermehrt Druck über die Flügel und wurde belohnt. Nach einem Wallentits-Corner köpfte Csongor Harangozo ein. Letzterer startete dann zu einem Sololauf, Tormann Johannes Denk wehrte noch ab, doch Dominik Löwy konnte abstauben. In der Schlussminute war Patrick Schöttel durch, legte uneigennützig für Vikor Varga auf - 3:0.

Winden - SK Pama 1:3. Die Gäste waren feldüberlegen, doch die Hausherren hatten zunächst die besseren Chancen. Filip Balazi drückte nach einem Eckball die Kugel mit Brust und Bauch über die Linie, dann hätte Marcel Jass treffen müssen, schoss aber drüber. Nach der Pause drehte SK Pama den Spieß um. Miroslav Pipiska ließ seine Klasse aufblitzen, traf mit links und sehr platziert. Marcel Szikonya köpfte dann eine Pipiska-Flanke per Innenstange ein - 1:2. In der Schlussphase warf Winden alles in die Offensive, Edson da Silva nutzte einen der sich ergebenden Konter, eiskalt aus.

UFC Pama - Breitenbrunn 1:0. Teure drei Punkte - dass stellte UFC-Trainer Marian Tomcak fest: „Erster Sieg, aber zwei Ausschlüsse.“ Gegen die harmlosen Breitenbrunner traf Erik Micovcak mit einem satten Schuss aus 20 Metern in die Maschen. Danach vergaß man, den Sack zuzumachen: Peter Lipa verzog knapp, im zweiten Spielabschnitt waren es dann Emil Haladej und Thomas Werdenich, die ihre Chancen vergaben. Die Gäste? In 90 Minuten gab man keinen einzigen Torschuss ab.

UFC Tadten – SC Kittsee 3:3 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (24.) Wendelin, 1:1 (32.) Machovec, 2:1 (55.) Kruzliak, 3:1 (58.) Horvath, 3:2 (62., Elfmeter) Machovec, 3:3 (78.) Nagy.

Reserve: 3:0 (Palesio 2, Burian).

SR: Erdem.- Tadten, 255.

Tadten: Klekner; Steinhofer, Hegyi, Goldenits, Maximilian Pelzmann; Pavic, Wendelin; Michael Pelzmann (70. Regner), Sack, Kruzliak; Horvath.

Kittsee: Schiszler; Dietmann, Banovic, Machovec, Pail; Bastian (62. Wernercker), Fuska; Oswald (67. Belko), Eisak (93. Tarek); Nagy, Stanojcic.

FC Andau – SV Wimpassing 3:3 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (10.) Heinicker, 0:2 (14.) Cikos, 1:2 (52.) Cambal, 1:3 (53.) Marchuk, 2:3 (66.) Cambal, 3:3 (92., Elfmeter) Sabo.

Reserve: 6:1 (Lukas Thell 2, Hahnekamp 2, Niklas Thell, Unger; Weghofer).

SR: Cvrljak.- Hansag-Arena, 200.

Andau: Hajduch; Wurzinger (51. Leopold), Thaler (76. Csigo), Stasik, Lahi; Lasik, Wally; Peck (76. Thell), Sabo, Mikula; Cambal.

Wimpassing: Vojtech; Wady, Szilvasi, Erben (97. Posch), Csikos; Masulovic, Straka; Marchuk, Heinicker (46. Karlik), Rigbi (87. Gossmann); Grgic (55. Leitgeb).

UFC Pamhagen – ASV Deutsch Jahrndorf 1:1 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (34.) Schütz, 1:1 (43.) Sabler.

Reserve: 3:2 (Molnar 2, Rafael Leyrer; Nagl, Gombay).

SR: Tatzber.- Pamhagen, 250.

Pamhagen: Hrdlicka; Thüringer (66. Munzenrieder), Alexander Andert, Pirka, Kandelsdorfer; Szalai; Ibebuike, Kovac, Fleischhacker (66. Reeh), Wüger; Sabler.

Deutsch Jahrndorf: Unger; Irfan Akbiyik, Ömer Akbiyik, Lang, Puster; Matusica; Tomasek, Bodo (94. Gombay), Majcher (43. Matthias Graner), Slezak; Schütz.

ASV Steinbrunn – SV Gols 3:0 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (55.) Csongor Harangozo, 2:0 (73.) Löwy, 3:0 (92.) Varga.

Gelb-Rote Karte: Akyildiz (87., Unsportlichkeit).

Reserve: 3:2 (Strohmayer, Mitterer; Radislovitsch; Weiss, Krutzler).

SR: Orman.- Steinbrunn, 160.

Steinbrunn: Mock; Richter, Belcar, Congor Harangozo; Bence Harangozo, Senger; Akyildiz, Schöttel, Wallentits; Ahissan (69. Löwy), Varga.

Gols: Denk; Limbeck, Petrak, Bortel, Sommer; Spodniak, Krikler (77. Weiss); Schmidt, Kettner, Ziniel; Roiss (14. Wendelin).

FC Illmitz – SC Gattendorf 1:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (42.) Thomas Zwickl.

Rote Karte: Schulcz (7., Torchancenverhinderung).

Reserve: 8:1 (Michael Zwickl 4, Niklas Fleischhacker, Kroiss, Lang).

SR: Stevic.- Illmitz, 500.

Illmitz: Kamper; Thomas Salzl (69. Zinkl), Kutaj, Gregora, Tobias Fleischhacker; Weinhandl, Baumholzer; Gmoser (92. Wieger), Maximilian Gartner (69. Michael Salzl), Christian Salzl; Thomas Zwickl.

Gattendorf: Gaszner; Krankl, Schulcz, Palo, Lengyel; Chovanko, Weinhandl, Bernthaler (66. Kammlander), Braunschmidt (85. Heindl); Schalling, Rossbach.

FC Winden – SK Pama 1:3 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (32.) Balazi, 1:1 (60. Miroslav Pipiska), 1.2 (65.) Szikonya, 1:3 (86.) Da Silva.

Rote Karte: Lorenschitz (92., Beleidigung).

Reserve: 1:3 (Hillinger; Baumgartner, Da Silva, Rovder).

SR: Maxharri.- Bären-Stadion, 100.

Winden: Kolba; Pfeiffer, Balazi, Philipp Kientzl (62. Lorenschitz), Speckl; Haider (52. Kroyer), Schock; Pingitzer, Savoric, Jass; Hrncar.

SK Pama: Weinzettl; Ruppitsch, Pototschnig, Hafner, Bencsik; Hronec (60. Da Silva), Simoncic (82. Ondrej Pipiska), Miroslav Pipiska, Czibula; Nosko (86. Roth), Szikonya.

UFC Pama – SC Breitenbrunn 1:0 (1:0).-

Tor: 1:0 (17.) Micovcak.

Gelb-Rote Karten: Szegner (51., Foul), Stulajter (88., Kritik).

Reserve: SR: Sevik.- UFC-Arena, 150.

UFC Pama: Vincler; Roth, Ondrik, Szegner, Luscik; Gallus, Stulajter; Haladej, Micovcak (90. Fabsich), Homola (74. Thomas Werdenich); Lipa.

Breitenbrunn: Barinec; Haller (82. Frank), Valek, Vdovjak, Laaber (46. Gajic); Nagy, Millner; Moro, Kocis, Kopf (82. Strahammer); Pimpel.