Blickt man exakt zehn Jahre zurück – in die Saison 2009/10 – zählte die 2. Liga Nord noch 16 Klubs. Nach einem spannenden Dreikampf zwischen Winden, St. Margarethen und Neusiedls 1b stieg schließlich die erstgenannte Mannschaft auf. Winden lag auch am ersten April-Wochenende vorne, setzte sich mit 2:1 in Illmitz durch. Thomas Stollberger und Edi Stössl, heute Trainer in Weppersdorf, trafen damals ins Netz, Roman Pajer konnte noch verkürzen. „Wir waren vom Charakter her alle tolle Typen“, erinnert sich Stössl, dem 17 Tore gelangen. „Wir hatten da immer eine Gaudi.“ Interessant, dass man vor einem Jahrzehnt mit wenigen Legionären das Auslangen fand. Winden hatte mit Jan Zak (Abwehr-Boss) ebenso „nur“ einen Legionär wie Illmitz, wo Jaroslav Michalicka im Angriff die Fäden zog. Sowohl Christian Wegleitner als auch Stefan Feitsch agierten als Spielertrainer.

Pamhagen (späterer Absteiger) gegen St. Margarethen endete torlos – beide Teams hatten keinen einzigen Legionär in der Aufstellung. Bernd, Erich und Wolfgang Leyrer, Benjamin Steinhofer, Manfred Gelbmann & Co – die UFCler (gecoacht von Christian „Jumbo“ Bauer) erinnerten fast an Zeiten a la „11 Freunde“. Bei den „Margredern“ wehte ein Hauch von Bundesliga-Duft: Marcus Pürk (ehemals Profi bei Austria Wien, Rapid Wien, 1860 München, Real Sociedad, Sturm) stürmte, Josef Degeorgi (Austria Wien, Admira Wacker, 30 ÖFB-Teameinberufungen, WM-Teilnehmer 1982 in Spanien) dirigierte als Coach.