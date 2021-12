Wallern holt Verstärkung

Wallerns Trainer Günther Wally kann sich über ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk freuen. „Wir sind uns einig“, meinte Obmann Stefan Michlits zum Transfer von Stanislav Morhac.

Der 32-Jährige kommt aus der Burgenlandliga vom SC Bad Sauerbrunn, wo er vier Jahre unter Vertrag stand. Nun soll der Slowake die USC-Abwehr verstärken. Das ist auch dringend notwendig, denn 25 Gegentreffer in 12 Partien ist alles andere als eine Auszeichnung. Vor allem das Verletzungspech machte den Wallernern schwer zu schaffen. Routinier Walter Engelbert erlitt einen Kreuzbandriss – ob und wann er wieder fit wird, steht noch in den Sternen. Gut möglich, dass er seine Packler an den Nagel hängt?

„Wir werden mit ihm reden“, so Michlits weiter. Seine Karriere beendet hatte im Sommer schon Gernot Oroszlan, der als Innenverteidiger quasi der Boss der Abwehr war. Nur zu dumm, dass sich dann in der Sommervorbereitung Neuzugang Filip Deket – er war als Sechser vorgesehen - ebenfalls das Kreuzband riss, mit ihm rechnet Wally aber ab Ende Jänner 2022. Eine Hiobsbotschaft kam dann in der Vorwoche – Kapitän Simon Steiner, ebenfalls ein Defensivspezialist, erlitt bei einem Arbeitsunfall einen Knieschaden.

Man hofft, dass die Verletzung nicht zu tragisch ist. Als zum Saisonende hin die Spieler ausgingen, wurde schon Christoph Müllner reaktiviert. Bei seinem Comeback erzielte er als Wechselspieler gleich zwei Tore beim 5:2-Sieg gegen Pamhagen. In den letzten beiden Herbstpartien wurde er zum Innenverteidiger umfunktioniert – eine gewagte Notlösung.