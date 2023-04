Wallern trennte sich von Wally

Werbung

Sechs Punkt aus vier Spielen - so miserabel war die Ausbeute im Frühjahr nicht. Trotzdem präsentierte sich Wallern - gerade vor eigenem Publikum - als Schießbude. Gegen Schlusslicht Tadten setzte es ebenso eine 2:6-Niederlage wie jetzt am Samstag gegen Illmitz. Zwei Derbys, in welchen man weichgeklopft wurde. Da halfen auch die beiden Auswärtssiege (2:1 in Deutsch Jahrndorf, 2:0 in Pamhagen) nichts. Am Mittwoch bat man Trainer Günther Wally zum Gespräch, die Trennung erfolgte im beiderseiteigen Einvernehmen. Ein neuer Mann soll neue Impulse setzen und der Mannschaft Stabilität bringen. "Wir haben schon einige Kandidaten am Radar", so Sportchef Michael Thullner, der einstweilen (und auch am Sonntag in Steinbrunn) gemeinsam mit Ex-Kicker Christoph Müllner und dem bisherigen Co-Trainer Manfred Ehn die Übungseinheiten sowie das Coaching im Trio übernehmen wird.