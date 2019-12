Die tüchtigen Vereine haben sich rechtzeitig vor Weihnachten belohnt und „ihre“ Wunschkandidaten verpflichtet. Doch nicht überall: Winden beispielsweise ist noch auf der Suche nach einem flotten Außenbahnspieler. Trainer Harald Toth hat das Projekt, Junge einzubauen, schon gestartet. Dies verlief etwas holprig, die Top-Platzierung vom Frühjahr (Rückrunden-Erster) konnte nicht wiederholt werden.

Um das Offensivspiel effizienter und variabler zu gestalten, will man sich qualitativ und quantitativ verstärken. „Wunschkandidat wäre ein Spieler, der Bezug zum Klub oder die Umgebung hätte“, so Toth. Dass solch ein Akteur nur schwer zu finden sein wird, ist klar. Auch für das zentrale Mittelfeld wird ein Kicker gesucht. Stefan „Steve“ Haider fällt nämlich noch länger aus.

In Tadten will man so rasch als möglich einen Innenverteidiger präsentieren. 28 Gegentreffer sind für Neo-Trainer Helmuth Göltl Grund genug, den Handlungsbedarf zu erklären. Trotz intensiver Suche hat man aber noch keinen Kandidaten gefunden. Im Angriff setzt man zukünftig auf einen neuen Slowaken – Dominik Ujlaky. Eric Takac fiel damit durch – er darf sich einen neuen Brötchengeber suchen. Mönchhofs Coach Walter Karner hofft auch auf einen baldigen Neuzugang. Beim Aufsteiger soll ein Top-Slowake rund um die Youngsters und Routiniers wie Theo Koch für mehr Stabilität zu sorgen.