Zweifacher Jubel: Meister und Nicht-Abstieg

Ein Fußballkrimi vom Allerfeinsten! Den gab es am Samstag in Halbturn zu sehen. Während die Heimischen schon den Meistertitel sicher hatten, kam der UFC Tadten, um ums Überleben zu kämpfen. Halbturn wollte vor eigener Kulisse und im Rahmen der Meisterparty ein Feuerwerk in Form eines Heimsieges abfeuern. Doch die Gäste präsentierten sich sehr stark und gingen in Halbzeit eins durch Aleksandar Stanojcic in Führung. Noch vor der Pause glich Halbturn dank Goalgetter Marco Hoffmann zum 1:1 aus.

Hochspannung im zweiten Durchgang

Nach dem Seitenwechsel stand das Match lange auf Messers Schneide. Nach der Ampelkarte für Christoph Bauer (62.) hofften die Tadtener Fans auf das große Glück. Doch Halbturn stand massiv, es gab kein Durchkommen. Und dann der Riesenschock für die Gäste in Minute 83: Marco Hoffmann schlug ein zweites Mal zu und schoss zum 2:1 ein. Davor vergab der Torjäger schon zwei große Sitzer, da war Tadtens Schlussmann Adam Klekner aber auf dem Posten.

Mit diesem Ergebnis wäre Tadten nicht mehr zu retten gewesen und hätte in die 1. Klasse Nord marschieren müssen. Doch es sollte noch einmal zur Sache gehen: In Minute 90 donnerte Jan Beck die Kugel zum 2:2 in die Maschen. Auch das X hätte Tadten nicht gereicht und so musste weitergestürmt werden. Die Räume wurden dadurch für die Heimischen groß und so gab es noch den Big-Point für Halbturn: Marco Hoffmann brach durch, überhob Goalie Klekner, der Ball klatschte an die Stange und der Nachschuss brachte nichts ein. Im Gegenzug warf Tadten alles nach vorne und dann war es so weit: Rastislav Kruzliak nahm sich die Kugel mit und schoss zum 3:2-Erfolg ein. Riesenjubel bei den Gästen, der Klasserhalt war fixiert. Die Halbturner waren sichtlich geschockt, verdauten den Schmerz aber dann und konnten zur Meisterparty übergehen. Die 350 Fans kamen bei diesem Match voll auf ihre Kosten.