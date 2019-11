Nach dem zweimonatigen Sommeraufenthalt im Olympiarevier von Enoshima (Japan), ging es für Tanja Frank und Lorena Abicht schon Anfang Oktober mit einem Trainingslager im portugiesischen Cascais weiter.

Nach der Rückkehr aus Portugal blieb dem Duo vom Union Yacht Club Neusiedlersee nicht viel Zeit in der Heimat. Denn mit der Weltmeisterschaft vor Auckland (3. bis 8. Dezember) steht für die österreichischen 49erFX-Seglerinnen der letzte Saisonhöhepunkt kurz bevor. Tanja Frank und Lorena Abicht kehrten deshalb vor zwei Wochen nach Neuseeland zurück, wo sie bereits im Februar ein Trainingslager abhielten. Im Hauraki Gulf sollen nun im gemeinsamen Training mit den OeSV-Teamkolleginnen die Besonderheiten herausgefunden werden.

„Es ist kein leichtes Revier und es gibt viele Bahnen. Man muss sich immer auf etwas anderes einstellen können“, so Frank. Nun nahmen Frank/Abicht direkt in Neuseeland ihr neues Boot entgegen, mit dem sie bei der WM starten wollen. Die OeSV-Damen ließen „Laetitia“ erstmals ins Wasser. „Wir freuen uns. Der Name ist aus unserer Linie römischer Göttinnen, sie steht für Freude und Glückseligkeit.“