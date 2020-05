Viel Zeit, Kraft und auch (Sponsor)gelder haben viele Jugendabteilungen darin investiert, um den Kickern der Altersklassen U6 bis U16 ein Top-Frühjahr zu ermöglichen. Daraus ist bislang nicht geworden. Ob und in welcher Form eventuell ab Freitag, 15. Mai, trainiert werden kann, muss abgewartet werden.

Die Neusiedler nähern sich schrittweise an den Trainingsbetrieb heran. „Von 0 auf 100 wird es bei uns nicht geben. Dafür ist uns die Angelegenheit zu riskant“, sagt NSC-Nachwuchsleiter Thomas Achs. Am 18. Mai starten die 1B-Kicker ins Training, dann die 1C mit RLO-Spielern. Das Prototyp-Training werden die Nachwuchs-Coaches des NSC mitverfolgen. Erst danach setzt man das adaptierte, „corona-freundliche“ Training bei den Youngsters durch.

Die Spielgemeinschaft Gols/Mönchhof möchte ebenso ins Training starten. „Die Trainer haben signalisiert, dass sie das machen wollen. Auf freiwilliger Basis werden die Kinder zum Training kommen“, sagte Nachwuchsleiter Lukas Mädl zur BVZ. Was weh tut, ist die Absage des Pfingstturniers. „Wirtschaftlich, aber vor allem für die Kinder ist es ein Wahnsinn. Normalerweise trainieren sie mit ihren Freunden auf solche Turniere hin. Jetzt fällt das weg.“

Großes Juni-Turnier wurde abgesagt

Auch der ASV Nickelsdorf kann davon ein Liedchen singen. Das 9. ASKÖ Nachwuchs-Fußball-Turnier im Juni muss abgesagt werden. „Wir hatten 25 Mannschaften organisiert. Echt schade, dass das ins Wasser fallen muss“, seufzte Nachwuchsleiter Gerhard Pahr.

Das traditionelle ASV-Sommercamp wird ebenso abgeblasen. „Die Kinder können diesen Abstand nicht einhalten. Das ist bei so einem Camp nicht möglich. Und ich finde es riskant. Was ist, wenn sich jemand mit dem Virus ansteckt? Das fällt auf die Trainer, den Nachwuchsleiter und den Verein zurück“, stellt Pahr klar.

Über die Durchführung des Sommercamps traut sich derzeit wohl nur der SC/ESV Parndorf drüber. „Wir haben die räumlichen Gegebenheiten, um dieses Camp über die Bühne zu bringen“, berichtete Nachwuchsleiter Michael Lidy. Zwei Turniere mussten aber abgesagt werden.

Und das Training? „Wir starten am 15. Mai. Die Eltern wurden mit einem Schreiben informiert, dass sie die Kinder nur dann schicken dürfen, wenn sie fieberfrei sind.“ Vor dem Trainingsstart wird bei den Kindern zudem Fieber gemessen, um auf Nummer sicher zu gehen. „Geplant ist dann, dass wir mit den jeweiligen Altersgruppen zweimal die Woche fix trainieren.“

Ebenfalls gestrichen wurde der Breitenbrunner Kirschblütencup. Mit-Organisator Kurt Behringer hatte das Turnier zuerst auf Ende August verlegt. „Das wird jetzt sicherlich auch nichts“, so der Funktionär. „Wir hatten wieder rund 100 Teilnehmer eingeladen.“

Das Programmheft für das Turnier war schon bestellt, der Druck durch die Firma „Flyeralarm“ fand in Deutschland statt. Aufgrund der Schließungen blieb die Lieferung an der Grenze hängen. „Vor zwei Wochen erhielt ich den Anruf, dass die Bestellung jetzt unterwegs sei“, so Behringer. „Jetzt brauchen wir das auch nicht mehr.“ Zumindest die Pokale wurden ohne Beschriftung bestellt, sodass sie zeitlos verwendbar sind.

Die Klubs müssen ihre Teams nennen

Seitens des BFV wartet man nun Vorgaben des ÖFB ab. Dabei geht es beispielsweise um die Durchführungsbestimmungen sowie Mannschaftsnennungen. Kurt Behringer ist auch BFV-Jugendsekretär und plant vorsichtshalber einmal eine Herbstsaison 2020, egal ob und wann sie startet.

„Wir benötigen einen Plan“, so Behringer, die burgenländischen Klubs werden demnächst aufgefordert, ihre Teams zu nennen. „In der kommenden Saison soll es auch eine U11-Meisterschaft geben“, erklärt Nachwuchsreferentin Gabi Pinter eine der Erneuerungen.

Einen Tropfen auf den heißen Stein gibt es für den Nachwuchs übrigens schon jetzt. Bis Anfang dieser Woche konnte – frühzeitiger als sonst – um die Fördermittel angesucht werden, mit welchen der Einsatz von geprüften Trainern sowie die Anzahl der Teams „belohnt“ wird. Und das, obwohl seit Anfang März weder Training noch Spiel stattfinden durften. „80.000 Euro werden da aufgeteilt“, weiß Pinter.