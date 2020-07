„Wir haben mit ihm geplant, weil er ein universeller Offensivspieler ist. Er kann auf der Seite spielen, im Zentrum und ganz vorne. Dementsprechend war auch unsere Kaderplanung ausgelegt und schon Ende Mai hat er uns fix zugesagt für die kommende Saison“, so Neusiedls Manager Lukas Stranz über Elvedin Buljubasic. Der entschied sich aber wenige Tage vor Ende des Transferfensters noch um und strebte einen Wechsel zum ASV Siegendorf an.

Der Meisterkandidat aus der Burgenlandliga war nämlich zum Handeln gezwungen, nachdem sich Christopher Drazan im ersten Training wieder eine schwere Knieverletzung zuzog und in der Herbstsaison wohl nicht mehr spielen kann. Als Ersatz nahm man Buljubasic ins Visier:

Burgenlandliga Siegendorf hat einen Drazan-Ersatz gefunden

Darüber war Stranz auch gar nicht so sehr verärgert und betonte: „Siegendor-Präsident Krenmayr hat sich in der Hinsicht mehr als korrekt verhalten, hat uns kontaktiert und wir haben dann eine Lösung gefunden, die annehmbar war.“

Über Buljubasic hingegen ärgerte sich Neusiedls Manager sehr: „Wie gesagt haben wir mit ihm geplant und es ist dann ex-trem enttäuschend, dass ein Spieler so wenig Charakter zeigt.“ Für Neusiedl war in der Schnelle nicht wirklich ein Ersatz zu holen: „Ganz einfach, weil man einen Spieler, der offensiv so flexibel ist, nicht leicht findet“, so Stranz. Die Neusiedler wurden aber schon noch einmal aktiv am Transfermarkt, holten sich mit Jan Feldmann einen zentralen Mittelfeldspieler aus Korneuburg.