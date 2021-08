Die Parndorfer TRI Kids nahmen am vergangenen Wochenende am ALOHA-Kids Supersprint im oberösterreichischen Traun teil. Dabei gelangen dem Nachwuchsteam des Triathlon-Vereines wieder einige Top-Platzierungen. Nach dem Dreifach-Triumph beim letzten Wettkampf in Wallsee durfte diesmal zwar kein Sieg bejubelt werden, immerhin nahmen die jungen Athleten aber Silber und Bronze mit nach Hause. Theo Prandstetten konnte mit seinem zweiten Platz in der Klasse C bei den Schülern seine Podest-Serie weiter ausbauen. In drei Rennen sicherte er sich Medaillen in allen Farben und führt vor dem letzten Wettkampf in Linz den Nachwuchscup in seiner Altersklasse an. Niklas Reichhart belegte hinter seinem Teamkollegen den dritten Platz, damit liegt er in der Gesamtwertung auf Platz vier. Clemens Tschida, der im Gesamtklassement den dritten Platz belegt, bestach im Verlauf des Cups vor allem durch seine Konstanz, er wurde diesmal Sechster.

Tschida auf Kurs Richtung Gesamtsieg

Bei den Mädchen konnte Johanna Tschida an ihre starken Leistungen aus den beiden ersten Rennen anknüpfen, den zwei Siegen ließ sie in Traun einen zweiten Platz folgen. In der Gesamtwertung liegt sie damit mit großem Vorsprung auf Platz eins. Sophia Stepan erreichte das Ziel als Neunte und belegt nun Position drei im Gesamtklassement. Für Clara Tschida, die bei den Schülern A an den Start geht, reichte es dieses Wochenende knapp nicht für die ersten drei, sie erreichte den undankbaren vierten Platz. Die Führung im Nachwuchscup gab sie aber nicht aus der Hand, 23 Punkte beträgt dort nun ihr Vorsprung auf die erste Verfolgerin.

Am 21. August wartet auf die TRI Kids die letzte große Prüfung in dieser Saison: In Linz werden die Entscheidungen im Nachwuchscup fallen und im Rahmen der Österreichischen Meisterschaft Medaillen vergeben. Auch die erwachsenen Athleten bekommen dann im Rahmen des ASVÖ Steeltownman – Aquathlons die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Davor steht für sie am kommenden Wochenende noch der Triathlon über die Sprintdistanz im niederösterreichischen Blindenmarkt auf dem Programm.