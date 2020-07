„Wir werden auch mit 20 Länderspielkarten abgespeist. Die schenke ich gerne her. Die Kriterien, um berücksichtigt zu werden, waren Infrastruktur, Kampfmannschaft, Nachwuchs und Frauen. Ich habe mich bemüht, sogar die Kontoauszüge beigelegt. Das ist ein Affront gegenüber dem Verein, ich bin sehr schwer enttäuscht.“

Roland Peck, Obmann FC Andau

zVg Halbturns Sektionsleiter Werner Hoffmann hätte sich über einen kleinen Betrag gefreut.

„Unser Obmann war mehr als nur böse auf den Verband. Der ÖFB nutzt das Ganze einfach nur als Werbezweck, kaum ein Verein hat etwas gesehen. Alleine das Ansuchen kostete eine Menge Zeit und Nerven und dann wird man so abgespeist. Mir ist schon klar, dass vor allem die Regionalliga-Vereine Probleme haben, allerdings wäre uns allen auch nur mit 400 Euro pro Verein viel geholfen.“

Werner Hoffmann, Sektionsleiter Halbturn

„Wir glauben nicht, dass wir noch einmal ansuchen werden für den neuen Fonds. Die Anträge sind eine eigene Wissenschaft und am Ende steht man eventuell mit nichts da.“

Illmitz-Obmann Wilhelm Haider

„Es ist unglaublich. Wir Vereine zahlen jedes Jahr Unmengen an Verbandsbeitrag. Jede Gelbe Karte kostet uns beispielsweise 20 Euro, ohne dass ein wirklicher Aufwand für den Verband dahintersteckt. Sogar diese Zahlungen wurden lediglich gestundet. Die Freikarten sind ein blanker Hohn, es ist keinem Verein geholfen damit.“

Zurndorf-Sektionsleiter Josef Bartolich

„Ich war wirklich angefressen, als das Schreiben mit der Ablehnung kam. Es wurde so viel Aufwand hineingesteckt und dann kommt so eine Begründung. Wir haben eine zweiseitige Stellungnahme verfasst, die anscheinend ignoriert wurde. Wir erhielten in den letzten Jahren sogar einen Nachwuchs-Award, aber anscheinend reicht das noch nicht.“

Günther Gmall, Obmann SV Gols

„Egal welche Unterstützung wir nach der Corona-Krise bekommen werden: Wir werden uns sicher nicht aufregen und damit zufrieden sein. Auch wir haben 20 Freikarten erhalten.“

Alfred Sutrich, Obmann SC/ESV Parndorf

„Leider wurde bei uns auch die Förderung durch den ÖFB abgelehnt. Wir werden uns jetzt andere Förderungssysteme anschauen und bei anderen Förderstellen nachfragen. Einer unserer Helfer ist auch die Gemeinde, die eine etwaige Förderung aufstocken würde.“

Nickelsdorf-Sektionsleiter und Präsident Robert Lebmann