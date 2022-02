Kontinuität als Trumpf

Wenig Handlungsbedarf gab es bei den drei Klubs, die ganz vorne stehen. Herbstmeister Andau musste kurz bangen, ob es nicht etwa zu Abgängen kommt. Denn es hatte sich rasch herumgesprochen, dass mehrere Akteure vielleicht auch für höhere Aufgaben geeignet sind. Mittelfeldstratege Patrik „Papko“ Sabo wurde vom FC Deutschkreuz umgarnt, Eigenbauspieler Lukas Wally stand auf dem Wunschzettel des SV St. Margarethen. Doch beide Akteure bleiben den Blau-Weißen (vorerst) treu, immerhin winkt vielleicht ab der Saison 2022/23 ein Abenteuer in der Burgenlandliga?

Verfolger Mönchhof bleibt seiner Philosophie ebenfalls treu. Der Mix aus Legionären, Routiniers und Youngsters wird weiter forciert. Neo-Trainer Hans Peter Waba kennt das Team in- und auswendig. Sein erstes Spiel als Trainer blieb jedoch erfolglos. Aufgrund von Erkrankungen und Verhinderungen konnte gegen Podersdorf nicht die Stamm-Elf auflaufen, die 1:4-Niederlage fiel etwas zu hoch aus. Ein Novum gab es hingegen: Michael Karner (15 Jahre) stand zum allerersten Mal mit seinen Brüdern Philipp (17) und Florian (21) gemeinsam in der Kampfmannschaft. Vater und Ex-Trainer Walter Karner beobachtete die Premiere diesmal als Zuseher.

Auch beim Tabellendritten, UFC Pama, ist es in der Transferzeit ruhig geblieben. „Wünsche hätte ich schon“, grinste Trainer Michael Guttmann. „Aber zurzeit sehen wir keinen Handlungsbedarf, etwas an der Truppe zu ändern.“ In der Vorbereitung läuft es holprig – und das hat nicht zwingend mit dem Rasen zu tun. Drei Spieler fehlten schon aufgrund einer Corona-Erkrankung, andere plagen sich mit kleinen Wehwehchen. „Wir lassen uns auf keinen Fall unterkriegen“, so der Coach. Das für Samstag geplante Testspiel in Hundsheim wurde bereits abgesagt.