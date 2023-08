Unsere Vereine waren top

Topleistungen lieferten unsere jungen Athleten bei den Österreichischen Nachwuchsmeisterschaften im Aquathlon in Ferlach (Kärtnen) ab.

Bravo! Noah Vollmann vom LTC Seewinkel holte zwei Bronzene. Foto: privat

Noah Vollmann vom LTC Seewinkel holte in der Jugendklasse zwei Bronzene: Einmal im Einzel, einmal im Bundesländer-Teambewerb gemeinsam mit Raphael Schweiger (Trim Team Austria) sowie Clara und Johanna Tschida (Tri Team Parndorf). Freude gab es auch bei den Hoadläufern aus Frauenkirchen: Anna Haubenwallner wurde in ihrer Altersklasse Österreichische Meistern. Gemeinsam mit Leonie Andert (Hoadläufer) sowie Niklas Reichhart und Clemens Tschida (Tri Team Parndorf) holte sie zudem Gold im Teambewerb.

Die Jungathleten aus Parndorf durften sich außerdem über tolle Einzelwertungen freuen. Johanna Tschida gelang nämlich in der Klasse A (Jahrgang 2008/09) der Einzelsieg. Annika Reichhart holte zudem in der Klasse E (Jahrgang 2016/17) den dritten Platz. Theo Prandstetten wurde in der Klasse B (Jahrgang 2010/11) Zweiter, Clara Tschida in der Jugend Dritter.