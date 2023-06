ASVÖ lud nach Parndorf ins Heidebodenstadion und 400 Gäste kamen

Die ASVÖ-Familiensporttage sind an verschiedenen Bezirksschauplätzen des Burgenlands jährliche Fixpunkte im Kalender des größten rot-goldenen Sportdachverbands. Im Bezirk Neusiedl am See stand diesmal der ASVÖ Familiensporttag in Parndorf am Programm, wo zwölf Mitmach-Stationen ein ansprechendes Programm für die ganze Familie boten. Von Flugsport über Fußball, Schach, Laufsport und Triathlon, Bogensport bis hin zu Kampf- und Fitsport war wieder für jeden Geschmack etwas dabei.

Mehr noch: Neben dem Sportprogramm sorgte auch wieder eine Station des burgenländischen Müllverbandes mit sportlich-spielerischer Mülltrennung für eine nachhaltige Komponente. Nicht fehlen durfte auch wieder das ASVÖ-Maskottchen Filu, das mit seinen Einlagen insbesondere die jüngere Generation begeisterte - zahlreiche Selfies wurden mit dem kuscheligen ASVÖ-Star gemacht.

Großen Anklang fand auch ein Gewinnspiel, mit einem BMX-Rad von Intersport Winninger als Hauptpreis für den glücklichen Sieger. Als Highlight gab es zum Schluss noch eine Flugshow, bei der Flieger Zuckerl für die Kinder auf den Sportplatz fallen ließen.

Dementsprechend zufrieden resümierte ASVÖ-Burgenland Präsident Robert Zsifkovits im Nachgang des Familiensporttags: „Für die Vereine ist es wichtig, den Familien die regionalen Sportangebote zu präsentieren und neue Mitglieder zu gewinnen. Die sportbegeisterten Familien ihrerseits konnten an einem Nachmittag zwölf verschiedene Sportangebote ausprobieren und vielleicht eine neue Sportart für sich entdecken.“

Ein großer Dank gilt seitens des ASVÖ Burgenland, neben den teilnehmenden Familien und den Vereinen besonders dem SC/ESV Parndorf für die Gastfreundschaft.