„Ich widme diesen Staatsmeistertitel meinem Verein und dem Hallenbad“, erklärt Lena Grabowski gleich in der Einleitung die Verbundenheit mit ihrer Schwimm Union Neusiedl am See (SUNS).

In dem Video des Österreichischen Schwimmverbandes (OSV) bricht sie eine Lanze für eine rasche Sanierung ihrer Heimsportstätte. Die Olympia-Fixstarterin und frischgebackene vierfache Staatsmeisterin trainiert derzeit im Bundesleistungszentrum in der Südstadt. Auch wenn sie selbst professionelle Bedingungen vorfindet, liegt Grabowski ihre sportliche Heimat am Herzen. „Ich hoffe, dass ich mit meinem Video und dem, was ich in Zukunft erreichen werde, die Planung bezüglich des Hallenbades beschleunigen kann und dass ich alle Verantwortlichen motivieren kann, etwas zu tun.“

Besonders wichtig sei eine rasche Sanierung für den Nachwuchs, der in Neusiedl schwimmen lernt. Weiters bringt die 18-jährige Parndorferin den Sicherheitsaspekt ins Spiel: „Der See ist gleich nebenan. Es sind im Sommer sehr viele Menschen dort, wegen Smartphones werden die Leute immer unaufmerksamer. Wenn die Kinder nicht richtig schwimmen lernen, könnte es so zu Unfällen im See kommen“, erklärt Grabowski gegenüber der BVZ. Die SUNS äußerten schon bald nach der Hallenbad-Schließung Bedenken: Geht ein Kind im trüben See unter, sei es binnen Sekunden nicht mehr auffindbar – anders als im klaren Wasser.

Auch der Schwimmverband unterstützt Grabowski und die SUNS und hofft „auf eine rasche Lösung und Wiedereröffnung“.