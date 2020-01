Kaum hat das Jahr begonnen, rollt das runde Leder wieder. Am Wochenende waren unsere Teams bei drei Turnieren in der Ferne im Einsatz.

Das U12-Team des SC Neusiedl machte in Wiener Neustadt beim Corvinus-Cup eine gute Figur. Nach einer starken Gruppenphase qualifizierten sich die Youngsters fürs Halbfinale. Dort war die Partie gegen Eggendorf an Spannung nicht zu überbieten, im Penalty-Schießen musste die Entscheidung her. Da setzte sich der Wiener Neustädter-Klub knapp mit 4:3 durch, Neusiedl verpasste damit den Finaleinzug. Im Match um Platz drei unterlagen die Grün-Weißen dann Ebreichsdorf mit 0:4. Trotzdem: Platz vier war eine starke Leistung des NSC.

Des weiteren waren Mannschaften aus dem Bezirk beim Turnier des ASV Hornstein sowie beim Turnier in Oberpullendorf im Einsatz. Das FTT und BAZ stellten jeweils eine Mannschaft für den Showdown in Oberpullendorf. Der große Wurf blieb bei dem stark besetzten Turnier aber aus. Das FTT-U10-Team wurde Sechster. Die BAZ-Truppe nahm am U12-Bewerb teil und schaffte es dort aufs Stockerl. Im entscheidenden Platzierungsspiel gegen Bratislava gewannen die Neusiedler mit 2:1 und wurden Dritter.