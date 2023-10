Die Neusiedler Storks sind wieder da

Eigentlich wäre schon 2020 das Comeback der Neusiedler Storks geplant gewesen. Doch dann kam Corona und die Störche blieben in ihrem Nest.

Jetzt sollte es aber endlich so weit sein: Die Seestädter bestritten am Sonntag ihr erstes Ligaspiel seit fünf Jahren und duellierten sich mit den Eisenstadt Warriors. Die Partie gewann der Meister mit 57:39, doch für die Storks war es ein voller Erfolg. „Wir sind wieder da“, freut sich Obmann und Spieler Gerald Klein. Mit der Defense-Arbeit war er schon sehr zufrieden. Nach vorne hin gibt es nach der langen Wettkampfpause Luft nach oben.

70 Zuschauer waren beim Comeback dabei

Was aber definitiv bemerkenswert war, war das Zuschauerinteresse. Knapp 70 Menschen wurden auf der Tribüne gezählt. Mehr als die Hälfte davon Kinder. „Wir ziehen die Spiele jetzt als Kinderevents auf“, legen Klein und Co. den Fokus auf den Nachwuchs. In den Pausen gibt es damit Kinderaction auf dem Parkett mit Wurfautomaten und Co.

Übrigens erfreut sich der Verein auch intern großen Zuwachses. Jede Menge neuer Spieler sind dazugekommen, „beim Training sind wir immer 20 Leute“, ist Klein begeistert. Und es strömen Youngsters nach, die in der Kooperation mit den Eisenstädter Dragonz in der U14 und U16 heranreifen. „Geplant ist, dass wir die Saison mit den älteren Spielern bestreiten und die Jungen einbauen. Nächstes Jahr werden wir uns dann schön langsam zurückziehen“, so Klein.

Das nächste Match der Neusiedler findet am 18. November (16 Uhr) in der NMS Neusiedl statt. Geplant ist auch ein Vorspiel des Nachwuchses, der sich BBC Nord Neusiedl nennt.