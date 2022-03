Neusiedl Storks: Nach der Krise kommt der Neustart

„Corona hätte uns fast den Verein gekostet“, erklärt Christoph Kraus von den Neusiedl Storks. Dabei war es vor der Pandemie stetig aufwärts gegangen. Im Oktober 2019 hatten die Störche zwei Legionäre in Aussicht, einer davon sogar von Inter Bratislava. Die Jugend war in drei Altersklassen mit einer Mannschaft vertreten, sogar ein Damenteam stand in den Startlöchern.

„Dann hat sich wegen Corona leider alles in eine sehr ungünstige Richtung entwickelt“, so Kraus wenig erfreut. Schon viele Profiteam hätten mit der Pandemie ordentlich zu kämpfen, als kleiner Hobby-Verein sei die Lage noch ernster. Nun sehe man aber endlich Licht am Ende des Tunnels, „der Einfluss der Pandemie auf unser Leben ist zurückgegangen“, bringt es der Storchen-Funktionär auf den Punkt. Nun müsse sich der Verein neu sortieren, verlorene Mitglieder und Trainer kompensieren und für Stabilität sorgen. Immerhin: Das Team der Hobbyliga trainiert wieder, die Jugend arbeitet in Kooperation mit den BBC Nord Dragonz an der Zukunft des Vereins und die Funktionäre arbeiten hinter den Kulissen eifrig weiter.