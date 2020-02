Peter Wagentristl

Mini Storks. Bekanntlich bringen Störche den Nachwuchs — so auch die Neusiedler Storks, die neben dem Team in der Hobby-Liga auch wieder mit einer U10-Mannschaft im Nachwuchsbereich aktiv sind. Einen Sieg konnten die Mini Storks um Top-Scorer Paul Ferdinand Wolf zwar nicht erkämpfen, dennoch setzten sie ein klares Lebenszeichen für den Basketball-Sport in Neusiedl.