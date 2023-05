Petutschnig und Schnetzer: Vierte Saison startet mit Heimspiel

Das Masters in Neusiedl (5. bis 7. Mai) zählt zu einem der vier Top-Events auf der Austrian Beachtour. „Für uns ist es also gleich zum Beginn ein richtig wichtiges Turnier, außerdem ein Heimspiel“, so Petutschnig, der gemeinsam mit seinem Partner den Fokus in einer langen und harten Vorbereitung speziell auf den athletischen Bereich gelegt. „Jetzt sind wir aber sehr froh, dass es endlich los geht.“ Und das mit einer harten Konkurrenz.

Stark besetztes Event

Alle heimischen Top-Teams sind am Start, sowie auch Top-100-Teams aus Litauen und Tschechien. Das Turnier ist somit mehr als nur ein Gradmesser. Petutschnigs Ziel ist ambitioniert: „Wir sind als Nummer 10 gesetzt. Trotzdem wissen wir um unsere eigenen Stärken und wollen um die Medaillen mitspielen. Ein Heimturnier ist natürlich immer etwas besonderes und ich freue mich sehr, vor Freunden und Familie aufschlagen zu dürfen. Dank dem Hotel Wende konnten wir uns in den letzten Tagen optimal vor Ort auf die teils sehr windigen und schwierigen Bedingungen in Neusiedl einstellen und wollen diesen Vorteil im Turnier nutzen."

Schnetzer ergänzt: „Nach den erfolgreichen internationalen Turnieren im Herbst 2022 in Asien und einer wirklich guten Vorbereitung sind wir heiß auf den Saisonstart. Wir freuen uns auf ein erstes Kräftemessen und wollen überraschen."