Endlich wieder baggern

Sommer, Sonne, Sand und teilweise ein bisschen Wind. Aber das tat dem Beachvolleyballspaß beim Turnier in Neusiedl am See keinen Abbruch. Am Samstag und Sonntag lud der Volleyballclub Neusiedl am See zu seinem sportlichen Event. „Dieses Mal mit mehr Bewerben. Wir haben uns weiterentwickelt“, berichtete Mitorganisator Gernot Szüsz. Er selbst war mit seinem 11-jährigen Sohnemann Frederik im Einsatz und belegte den fünften Platz beim Herren-Bewerb. Den Sieg holte sich hier das Duo Leo Rittler / Daniel Walter. Bei den Frauen waren Julia und Laura Horvath nicht zu bremsen und schnappten sich den ersten Platz. Im Mixed-Bewerb waren Gernot Szüsz und Anna Horvath eine Klasse für sich und krönten sich zum Sieger. Tolle Action auch

am zweiten TurniertagErstmals gab es auch einen U18-Bewerb, der am Sonntag ausgespielt wurde. Hier hatten Nico Renkl und Florian Weigl die Nase vorne und standen am Ende am obersten Treppchen. Beim Quattro-Bewerb triumphierten die „Sandburgenbauer“.

Das erfolgreiche Quartett dieser Mannschaft bestand aus Valentin Szüsz, Valentina Braun, Simone Ber und Lois Rittler. „Es war richtig gute Stimmung und hat uns allen sehr viel Spaß gemacht“, zog Gernot Szüsz ein positives Resümee.