Bernd Eger zerriss und hielt seine Knochen von 1995 bis 2017 für den FC Andau hin. Sämtliche Höhen und Tiefen der Blau-Weißen hat er also mitgemacht.

Vor drei Jahren hing er die Fußballschuhe an den Nagel, bleib dem Sport aber dennoch erhalten. Als Geschäftsführer der Wiener Sport-Club GmbH war er maßgeblich an den Verhandlungen beteiligt, als es um die wirtschaftliche Sanierung des Kultklubs ging.

„Haben dann die Tauglichkeit für die 2. Liga“

Viele Vorhaben gelangen, jetzt steht für Eger und das Sportclub-Team ein Riesen-Brocken an. Die marode Sportstätte in Wien Hernals wird seit drei Wochen saniert und umgebaut. Das Bauvorhaben läuft unter dem Namen „Stadionrevitalisierung“ – bis August 2021 will man fertig sein.

„Wir haben dann die Tauglichkeit für die 2. Bundesliga“, erklärt Eger. „Die Tribüne Kaintzgasse fällt komplett, wir haben dann die Platzausmaße von 105 mal 65 Meter.“

Die Westtribüne wird komplett abgebrochen und neu errichtet. Kabinen und weitere Räumlichkeiten werden dann im Bauch der neuen Tribüne zu finden sein. Auch die Beschallungsanlage und das Flutlicht werden aufmagaziniert.

„Nach drei herausfordernden Jahren beim Klub folgen jetzt spannende Monate“, so Eger selbstbewusst. Einem, dem das Vorhaben auf jeden Fall taugt, ist der Eisenstädter Robert Weinstabl. Als Cheftrainer will er dafür sorgen, dass auch die Mannschaft auf Vordermann kommt, ganz oben mitspielt.