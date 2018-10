Vergangenes Wochenende fanden im talienischen Bologna die U18/U21-Europameisterschaften im Jiu Jitsu statt.

Auch das Burgenland war in der Toskana vertreten und konnte, wie eigentlich immer, zahlreiche Erfolge feiern. Vom Jiu Jitsu Club „Vila Vita Pannonia“ Wallern kämpften drei Athleten um die besten Plätze. Lisa Fuhrmann, Anna Fuhrmann und Laura Schmidt waren bei der EM am Start.

Fuhrmann-Schwestern mit Bronze-Lächeln

Lisa Fuhrmann holte sich sowohl in der Fighting-Klasse (U18, bis 63 Kilogramm), als auch im Ne waza-Berwerb (U18, bis 63 Kilogramm) die Bronzemedaille und konnte so einmal mehr ihre starke Form unter Beweis stellen. Auch Anna Fuhrmann kämpfte sich bis aufs Podest, sie wurde im Fighting-Bewerb (U21, bis 55 Kilogramm) ebenfalls Dritte und konnte sich Bronze sichern.

Julia Blawisch von den Bruckneudorf Dragonfighters zählte in Italien ebenso zu den Medaillengewinnerinnen, denn sie holte sich Bronze. | zVg

Im Ne waza musste sie den Wettkampf aufgrund einer Verletzung leider frühzeitig abbrechen. Zusätzlich belegte Laura Schmidt nach ihrer langen Verletzungspause den neunten Platz in der Klasse U21 (bis 62 Kilogramm).

Auch Blawisch staubte zwei Medaillen ab

Julia Blawisch vom Kampfsportclub Dragonfighters Bruckneudorf stellte sich in gleich zwei Kategorien ihren Gegnerinnen.

Am Samstag konnte sie im Fighting System ihre Stärke zeigen und musste sich nur der späteren Siegerin geschlagen geben. Auch am Sonntag im Ne waza System konnte sie mit guten Techniken punkten. Schlussendlich konnte sich Julia Blawisch aber freuen, denn sie krönte sich mit ihren ersten beiden EM-Medaillen in Bronze.