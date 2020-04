Ein unglaublicher Rekord brachte SVM-Goalie Markus Kuster den Gesamtsieg bei der BVZ-Sportlerwahl: Seine Fans sorgten mit 195.524 Stimmen für eine neue Bestmarke in der langjährigen Geschichte der BVZ-Sportlerwahl. Der Bundesliga-Tormann aus Pama brach damit seinen eigenen Rekord aus dem Vorjahr nochmals deutlich. Heuer wurden insgesamt 416.450 Stimmen abgegeben – fast die Hälfte davon ging an Titelverteidiger Markus Kuster.

Sportlerin des Jahres ist (so wie schon im Vorjahr) die Pamhagener Voltigier-Reiterin Vanessa Bieder. Ihre Trainerinnen Isabelle und Thusnelda Zwinger freuten sich mit ihrem Talent — überrascht waren sie aber nicht: „Vanessas Mutter meinte, dass sie gerne bei der BVZ-Sportlerwahl mitmachen würde. Daraufhin haben wir im Verein um Unterstützung gebeten. Auch ihre Schulfreunde haben fleißig abgestimmt.“ Mit Erfolg: 1.845 Stimmen erhielt das 15-jährige Nachwuchstalent.

Vanessa ist schon lange beim Verein aktiv, bereits im zarten Alter von vier Jahren begann sie mit dem Voltigieren. Seit etwa fünf Jahren reitet sie nun in der Leistungsgruppe und hat bereits einige sportliche Erfolge zu Buche stehen. Zuletzt ist sie in die zweithöchste Klasse aufgestiegen. Ihren ersten Einsatz dort hätte sie vergangene Woche gehabt, hätten ihr die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bieders Ziel für heuer wäre es eigentlich gewesen, auch international an Wettbewerben teilzunehmen und vielleicht in die höchste Klasse aufzusteigen. Ihr Trainer-Duo hätte es ihr auch zugetraut, allerdings bleiben heuer nur einige Chancen im Herbst für ihre ambitionierten Ziele.

Vor allem ihr Ehrgeiz und ihr turnerisches Geschick zeichnen die Voltigier-Reiterin vom LVRV Frauenkirchen aus: „Sie springt problemlos Saltos und Flicks, es ist ein sehr hohes Niveau. Neben fleißigem Training bringt sie auch das nötige Talent mit, um ganz vorne mitzumischen“, so Isabelle und Thusnelda Zwinger unisono. Das nächste Mal im Einsatz ist die Sportlerin des Jahres frühestens im Herbst, abhängig vom Verlauf der Pandemie-Maßnahmen.

5.689 Stimmen für „Gute Seele“ Huber

Brigitta Huber, Obfrau der Hot Rock Dancers Parndorf, wurde die Gute Seele im Bezirk: „Der Sieg war eine Riesenüberraschung für mich. Wir hatten uns eigentlich ausgemacht, dass wir diesmal für keinen im Verein abstimmen wollten. Umso mehr hat mich dann der Triumph überrascht.“ Für das Parndorfer Vereinsoberhaupt war klar, wer für sie fleißig Stimmzettel ausgefüllt hat. „Das waren unsere ganzen Mitglieder und Tänzer samt ihren Familien. Wir haben ungefähr 40 Mitglieder, da kommen schon einige Stimme zusammen“, so Brigitta Huber. 5.689 Stimmen und der Sieg im Bezirk sind es letztlich für die Obfrau der Hotrock Dancers geworden. Ein schöner Erfolg, der über die wettbewerbsfreie Zeit nun hinweg tröstet.

„Unsere Saison wäre Mitte März gestartet. Heuer standen einige wichtige Termine auf dem Tanzkalender, die leider schon zum Großteil abgesagt worden sind. Im Herbst schauen wir dann weiter. Wir müssen wieder bei Null beginnen. Tanzen ist ein Paar- oder Mannschaftssport. Aufgrund der langen Pause sind die ganze Kondition und sämtliche Grundlagen leider weg“, berichtet Huber. 2020 standen unter anderem die Wiener Meisterschaft, einige Weltcup-Auftritte – unter anderem in Ljubljana – sowie die Europameisterschaften in Sotschi auf dem Terminkalender. Auch die 25-Jahr-Feier im Mai musste bereits abgesagt werden.

Erfolg auch für den Nachwuchs aus Pama

Überrascht zeigten sich auch die Verantwortlichen beim SK Pama über den Sieg ihrer U8-Mannschaft bei der BVZ-Sportlerwahl in der Kategorie Nachwuchsteam des Jahres. „Wir haben keinen Aufruf gestartet. Woher die ganzen Stimmen kommen, wissen wir noch nicht“, berichtete Nachwuchsleiter Raphael Roth. Nach der Coronakrise, wenn auch der Kontakt mit den Eltern intensiver wird, werde man wohl schlauer sein. „Aber die Freude war natürlich riesengroß. Ein super Erfolg für die Kinder.“ Coach Markus Szegner, der mit Dominik Paradeisz die Youngsters betreut, war natürlich sehr stolz auf seine Truppe. „Die Kicker haben sich das auch verdient. Zweimal die Woche wird trainiert, dazu noch Turnierteilnahmen am Wochenende. Und im Winter haben wir uns um Freundschaftsspiele in der Halle bemüht. Ich denke, dass in der U8 sehr viel weitergegangen ist.“ Um die 18 Kinder spielen in der U8 des SK Pama. „Auch ein paar slowakische Spieler sind dabei, die sich mittlerweile sehr gut eingefügt haben“, so Szegner. Und Roth ergänzt: „Was uns besonders freut: Von diesem Jahrgang sind 80 bis 90 Prozent in dieser Mannschaft. Das gibt es auch nicht überall.“