Die jüngste Verordnung des Landes sorgt für rauchende Köpfe bei zahlreichen Sportfunktionären. Vorgesehen sind darin etwa Ausnahmen für den Spitzensport. Wie Spitzensport allerdings definiert wird, ist strittig: In der Verordnung und der dazugehörigen Aussendung widerspricht sich das Land nämlich selbst und bringt zwei unterschiedliche Auslegungen vor.

Ob die NSC-Kickerinnen nun Spitzensportlerinnen sind oder nicht, kann daher derzeit niemand definitiv beantworten.

„Bisher wurde das Match gegen Vienna nicht abgesagt. Wir verhandeln noch, ob wir einen Platztausch vornehmen können“, erklärt Coach Gerald Förster. Sein SC Neusiedl trainiere in der Zwischenzeit jedenfalls weiter und hofft, die Heimspiele tauschen zu können, im Frühjahr sollen diese dann nachgeholt werden, so die optimistische Einschätzung Försters. Dass die Zahlen sich bald bessern und heuer noch einmal zuhause gekickt werden kann, bezweifelt er. Ganz anfreunden mit der Situation kann sich der NSC-Coach jedenfalls nicht: „Ich finde es nicht ganz richtig. Die Zahlen im Sport scheinen mir nicht hoch genug, um diesen Schritt zu rechtfertigen“, schildert Förster seine Sicht der Dinge. Im Verein müsse man die nächsten Schritte erst ausdiskutieren.

Einem möglichen Saisonabbruch sieht er gelassen entgegen: „Ob wir wegen einer Absage in der Bundesliga bleiben oder absteigen, ist nicht so wichtig. Wenn es der Gesundheit dient, würden wir einer Annullierung natürlich zustimmen.“ Für andere Vereine wäre eine zweite Saison ohne Auf- und Absteiger dagegen „ein Wahnsinn. Vienna würde ein zweites Mal um den Aufstieg in die 1. Bundesliga gebracht werden.“ Eher sollte man „aufstocken und die Liga um einen Aufsteiger vergrößern“, findet er.

Auswirkungen hat die Situation der „Einser-Mannschaft“ auch auf die 1b in der Wiener 1. Klasse — vor allem organisatorisch. „Zeitgleich sollten die Matches nicht sein, wir können uns nicht zerreißen“, so 1b-Trainerin Nina Potz.

Keine Heimmatches im Amateurbereich

Klar ist die Situation dagegen in Mönchhof: Das GST darf nur noch auswärts kicken. Mit einem Tausch von Hin- und Rückrunde hätte man kein Problem, erklärt Kickerin Sandra Himmler. So hätte man eben einen Vorteil im Frühjahr. Eine bundesweit einheitliche Lösung wäre ihr und dem Girls Soccer Team jedenfalls lieber gewesen.