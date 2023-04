Starke Lauf-Ergebnisse beim Vienna City Marathon

Beim Vienna City Marathon (VCM) waren wieder einige Sportler aus dem Bezirk Neusiedl mit von der Partie.

Christian Gartner von den Hoadläufern Frauenkirchen finishte mit der starken Zeit von 02:51:09 Stunden. Große Freude hatten auch die Läufer vom LC Parndorf. Gertraud Haller-Peck zum Beispiel lief mit 04:05:07 Stunden durchs Ziel. Das bedeutete Platz zwei in der Klasse 65 und bei den Österreichischen Meisterschaften (Masters) sogar Platz eins.

Foto: Reichhart

Über die Halbmarathon-Distanz wagten sich Parndorfs Anna Gettinger (01:55:56 Stunden) sowie Orsolya Reiser, die mit der Zeit von 01:31:05 Stunden sogar die viertschnellste im Ziel war. „Wir sind zufrieden mit den Leistungen unserer Läufer. Da waren sehr starke Zeiten dabei“, jubelte Vizepräsident Siegfried Pamer, der aber auch auf die Youngsters verwies, die bereits am Samstag an Start gingen. Am Ring galt es eine Strecke von 1600 oder 800 Metern zu bewältigen. Niklas Reichhart (1600 Meter) sowie Annika und Amelie Reichhart (800 Meter) meisterten diese Aufgabe mit Bravour.

Auch beim Lauftreff Gols waren bei den Kindern vier Sportler am Start: Luna Allacher, Constantin Gangl, Anja Fasch und Annalena Kriszta. „Das war für die Kinder ein Erlebnis, das sie nie vergessen werden“, sah Magdalena Hafner vom Lauftreff Gols das Leuchten in den Augen der Kinder.