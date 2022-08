St. Andrä schrammte an Cup-Sensation knapp vorbei

Werbung

Bereits in Runde eins des Raiffeisen Cups überraschte das Team aus der 2. Klasse Nord wohl den ganzen Bezirk, als es den zwei Ligen höher angesiedelten UFC Pama aus dem Pokalbewerb schoss. Nun wartete mit Winden ein noch härterer Brocken, denn die Truppe von Trainer Zoltan Fekete gilt als eine der großen Favoriten in Sachen Aufstieg in die Burgenlandliga. Das Match hätte für die Windener eigentlich nicht besser starten können. Nach 26 Minuten führte der Favorit auswärts bereits mit 3:0. Die Begegnung schien entschieden, doch Sankt Andrä-Coach Heinz Fleischhacker dürfte in der Trinkpause die richtigen Worte gewählt haben. Plötzlich legten die Blau-Gelben einen Schalter um. Thomas Friedl schoss nach einem Stanglpass den Ball genau ins Kreuzeck und verkürzte in Minute 33 auf 1:3. Nur kurz darauf war es Angreifer Marek Sovcik, der noch vor der Pause auf 2:3 stellte. Nach Wiederanpfiff gaben die Hausherren weiterhin Vollgas und wollten mit aller Kraft den Ausgleichstreffer erzielen – und tatsächlich: Lukas Mihalik machte den Robben, allerdings von der anderen Seite, und schlenzte die Kugel perfekt ins lange Eck. Die Aufholjagd war damit perfekt und die Stimmung am Sportplatz glich einem Hexenkessel, als es dann zum Elfmeterschießen kam. Dort hatte der FC Winden am Ende aber die Nase vorn. „Hut ab vor der Moral meiner Jungs. Sich gegen einen so starken Gegner selbst nach 0:3-Rückstand nicht aufzugeben zeugt wirklich von großer Stärke und einem enormen Siegeswillen“, so der stolze Trainer Fleischhacker.