Halbturn schickt U23 zum Cup-Duell

SK Pama – Halbturn; Dienstag, 17.30 Uhr. Für die Halbturner ist dieses Duell Nebensache. „Wir haben den SK Pama schon informiert, dass wir mit einer verstärkten Reserve kommen werden“, berichtet Sektionsleiter Werner Hoffmann. Warum? „Der Termin ist sehr ungünstig. Für uns ist die Meisterschaft da viel wichtiger. Wir wollen kein Verletzungsrisiko eingehen.“ Nachsatz: „Und das Risiko von Sperren wollen wir auch vermeiden.“ Hoffmann spielt da freilich auf den Vorfall im letzten Cup-Match gegen Steinbrunn an. Aus einer hitzigen Aktion gab es drei Rote Karten, eine davon für Halbturn. „Und so etwas ist im Hinblick auf die Burgenlandliga-Meisterschaft komplett unnötig.“

Leithaprodersdorf – Neusiedl/See; Dienstag, 17.30 Uhr: Der Burgenlandligist geht als Underdog ins Spiel mit Ostligisten Neusiedl. „Wir freuen uns sehr auf die Seestädter, vor allem für mich ist es ein cooles Los. Neusiedl ist ja so etwas wie eine kleine Bruck-Filiale mit Günter Gabriel, Tomas Bockay oder Matus Paukner. Natürlich nehmen wir den BFV-Cup ernst und werden in Bestbesetzung antreten. Neusiedl ist klarer Favorit – von zehn Spielen gewinnen sie wohl acht gegen uns. Aber genau einen der beiden möglichen Siege wollen wir holen“, schmunzelt Leithaprodersdorf-Trainer Mario Santner im Vorfeld.

Sankt Margarethen – Siegendorf; Dienstag, 17.30 Uhr: In der zweiten Runde kommt es wieder zur Neuauflage des Nachbarschaftsderbys des ersten Spieltags in der Burgenlandliga. Da behielten die Siegendorfer mit 3:2 die Oberhand. „Wir kennen den Gegner jetzt in- und auswendig, werden das erste Match analysieren und unsere Lehren ziehen. Natürlich ist das Ziel: Weiterkommen. Im Cup können wir aus dem kompletten Kader schöpfen“, sagt Siegendorf-Betreuer Nikolaus Schilhan. Nur Jakov Josic wird nach seiner Operation noch länger ausfallen.

Bei den Hausherren will man sich natürlich für die Auftaktpleite revanchieren. „Nach der schweren Ritzing-Partie in der Meisterschaft wartet wieder ein harter Brocken. Ich erwarte mir einen Auftritt wie in der zweiten Halbzeit beim 2:3. Siegendorf ist ein übermächtiger Gegner, aber wir wollen trotzdem den Aufstieg in die dritte Runde schaffen“, so Sankt Margarethen-Coach Franz Lederer. Der SVM-Coach wird wohl auch ein wenig rotieren. Sebastian Leszkovich und Mario Wenzl meldeten sich nach ihren Verletzungen wieder fit.

Neudorf/Parndorf Juniors – Nickelsdorf; Dienstag, 17.30 Uhr: Bei diesem Aufeinandertreffen ist es schwer, einen Favoriten zu benennen, wobei Neudorf aufgrund der Kaderbreite wahrscheinlich etwas weiter vorne anzusiedeln ist. „Ich schätze Nickelsdorf sehr stark ein und rechne mit einem offenen Schlagabtausch“, ist sich Neudorf-Coach Paul Hafner sicher. Die Juniors müssen derzeit nur um Jakub Lieskovsky bangen, der vor gut zwei Wochen einen ordentlichen Schlag auf die Ferse bekommen hat. „Unser Ziel ist natürlich, erneut eine Runde weiterzukommen, allerdings werden wir mit Sicherheit viel rotieren“, erklärte Nickelsdorf-Sektionsleiter Michael Liedl. Fehlen wird Neuzugang Maurice Enz, der gegen seinen Ex-Klub eine Sperre absitzen muss.