NEUBERG - NEUSIEDL 1:1; 4:3 nach Elfmeterschießen. Der NSC verpasste in Neuberg die Chance auf den Finaleinzug, und damit den Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Nach regulärer Spielzeit gab es vorerst keinen Sieger.

Lukas Kantauer brachte die Hausherren in Führung, ehe Maxi Wodicka kurz vor der Pause ausglich. Nach Seitenwechsel blieb das Geschehen offen, hatten sowohl die Gäste, als auch die Heimischen einige gute Chancen auf eine Entscheidung nach 90 Minuten, aber weil keiner mehr Zwingendes auf die Anzeigentafel brachte, ging es ins Elferschießen. Dort hatte dann Neuberg das bessere Ende für sich. „Das war natürlich bitter für uns. Wir hatten im Elfmeter-Schießen diesmal nicht so gute Nerven wie der Gegner. Ärgerlich, aber das müssen wir nun abhaken“, so NSC-Manager Lukas Stranz.

Im Finale trifft man nun auf Siegendorf, die Rotenturm keine Chance ließen. Angesetzter Termin ist eigentlich der 31. Mai, aber weil Neuberg grundsätzlich einen Tag später in Deutschkreutz ran müsste, könnte sich da noch etwas ändern.