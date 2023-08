Keine Sensationen in der ersten Runde

Neufeld – Siegendorf 0:5. 45 Minuten lang hielt der Underdog die Null. Neufeld zog sich weit zurück und machte es den Gästen schwer, durchzukommen. „Der Gegner hat das erste Halbzeit gut gemacht, wir waren da einfach zu fokussiert auf das schnelle Tor. Das ist uns dann nach dem Seitenwechsel gelungen, dann war es für uns einfacher“, resümierte Siegendorf-Trainer Nikolaus Schilhan. Ohne Mario Stefel, Deni Stoilov und Jakub Josic eröffnete Lukas Grozurek per Freistoß den Torreigen (47.). Kapitän Lukas Secco (62., 70.), Ivan Andrejevic (65.) und Dominik Wydra (75.) sorgten für die weiteren Treffer.

Illmitz – Sankt Margarethen 1:4. Von einem verdienten Sieger sprachen beide Teams nach dem Match. „Der Erfolg geht absolut in Ordnung. Sankt Margarethen war erste Halbzeit klar besser und hatte noch einen Stangenschuss und weitere Chancen. Nach der Pause haben sie einen Gang zurückgeschaltet, da haben wir uns dann mehr getraut. Wir hatten einfach zu viele Ausfälle“, so Illmitz-Coach Markus Tschida. Matus Rybansky (21.), Ernest Grvala (36.) und Tom Fasching (41.) sorgten für eine komfortable 3:0-Pausenführung. „Das war eine klare Geschichte, wir haben es in der Anfangsphase verabsäumt, noch mehr Chancen zu nutzen“, meinte Sankt Margarethen-Trainer Franz Lederer.

Deutsch Jahrndorf – Leithaprodersdorf 1:3. Der Burgenlandligist wurde erst nach dem Seitenwechsel seiner Favoritenrolle gerecht. „In den ersten 45 Minuten dachten wir, es geht auch nur mit 80 Prozent. Das haben wir dann in der Pause besprochen und haben dann eine tolle zweite Halbzeit abgeliefert“, resümierte Leithaprodersdorf-Betreuer Mario Santner. Deutsch Jahrndorf erwischte den besseren Start und ging durch David Bodo früh in Führung (7.). „Das war ganz stark von uns, leider haben wir den zweiten Treffer nicht gemacht. Am Ende hat es Leithaprodersdorf dann clever heruntergespielt“, gratulierte Jahrndorf-Coach Mike Guttmann.

Zurndorf – Klingenbach 0:5. Die Elf von Betreuer Wolfgang Hatzl tat sich im ersten Durchgang schwer. „Es war zu erwarten, wir spielten das erste Mal fast komplett zusammen. Nach vorne hin waren wir etwas uninspiriert, defensiv war es aber in Ordnung“, erklärte der Klingenbacher Betreuer. Nach einem Corner war Franz Jagschitz mit dem Kopf zur Stelle. Dominik Adam, Philipp Grafl und Jakub Sulc vergaben weitere Chancen. Aber auch die Hausherren versteckten sich nicht. Manuel Pethö vergab alleinstehend einen Hochkaräter. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Philipp Grafl mit einem Lupfer auf 2:0 (56.). „Danach haben wir uns aufgegeben und gaben das Match aus der Hand. Das darf nicht passieren. Wir haben die Spannung verloren“, meinte Zurndorf-Trainer Markus Geissler.

SpG Neudorf/Parndorf Juniors – Gols 4:1. Bei den Golsern fielen gleich zehn Mann aus. Auch wenn bei den Heimischen zwei Kicker nicht zur Verfügung standen, war das natürlich ein eklatanter Vorteil für die Juniors. „Wir haben gut gespielt und einen hochverdienten Sieg eingefahren. Aber das darf man nicht überbewerten“, wusste Coach Paul Hafner den Sieg richtig einzuordnen. Der Golser Trainer Johann Thüringer meinte: „Bei 1:2 waren plötzlich sehr gut im Spiel. Dann haben wir aber das dritte Tor bekommen und die Partie war entschieden.“

Nickelsdorf – Kittsee 3:0. Einen klaren Sieg fuhren die Heimischen gegen müde Kittseer ein. „Nickelsdorf war viel spritziger und aggressiver als wir. Bei unseren Kickern hat man die müden Beine gemerkt, wir waren immer einen Schritt hinten nach“, so Kittsees Pressesprecher Gerhard Flink. Robert Kovacs sorgte nach 18 Minuten für die frühe Führung. Unmittelbar nach der Pause erhöhte Maurice Enz per Elfmeter auf 2:0 (49.). Der überragende Akos Varga krönte seine Leistung mit dem Treffer zum 3:0 (76.). „Wir haben wirklich gut gespielt, der Sieg war verdient“, so Nickelsdorfs Sektionsleiter Michael Liedl.

Zagersdorf – Parndorf 0:8. Die Parndorfer ließen nichts anbrennen und sind quasi in Bestbesetzung angetreten. „Wir waren sehr konzentriert“, freute sich Co-Trainer Wolfgang Fischer über das gelungene Spiel des SC/ESV. Einziger Wermutstropfen: Christian Haider und David Dornhackl mussten verletzt raus und sind nun für die Auftaktrunde gegen Rudersdorf fraglich.

Breitenbrunn – Neusiedl 0:7. Der 2. Liga Nord-Neuling hielt in der ersten Halbzeit gut mit. „Die ersten 20 Minuten waren in Ordnung“, befand Breitenbrunn-Coach Alexander Janisch. Mit 0:2 ging es in die Pause, danach wollten die Heimischen wieder in die Spur finden. „Nach dem dritten Tor sind wir aber eingebrochen“, musste Janisch mitansehen, wie sich der haushohe Favorit spielend leicht einen 7:0-Erfolg herausschießen konnte.

Halbturn – Steinbrunn 4:1. „Der Gegner war feldüberlegen“, lobte Halbturns Sektionsleiter Werner Hoffmann die starken Gäste, die fünf gute Chancen ausließen. Erst nach der Pause wurde Halbturn etwas besser und vergab zwei tolle Sitzer. Dann wurde es kurios: Bei einem Zweikampf an der Outline entlud sich etwas Energie unter den Kickern. Der Schiri reagierte allerdings völlig überzogen, zeigte drei Rote Karten und die (gerechte) Gelb-Rote Karte für Halbturn-Coach Peter Herglotz, der plötzlich ins Feld ging, um mit dem Referee zu diskutieren. Erst jetzt fielen die Tore: Marco Hoffmann per Hattrick und Noah Leopold nutzten die Überlegenheit zur 4:0-Führung. Aus einem Elfer gelang Nico Milalkovits der Ehrentreffer.

Sankt Andrä – Gattendorf 3:0. 1. Klasse-Aufsteiger Sankt Andrä setzte seinen Aufwärtstrend weiter fort und nahm auch die erste Cup-Hürde souverän. „Aufgrund der ersten Halbzeit geht der Erfolg in Ordnung. Wir haben sehr gut gespielt, gut kombiniert und sehenswerte Tore erzielt. Nach der Pause haben wir leider einen Gang zurückgeschaltet“, stieß es Sankt Andrä-Trainer Heinz Fleischhacker etwas sauer auf. Lukas Mihalik (7.) und Filip Janovsky (17.) sorgten für eine komfortable 2:0-Pausenführung. Thomas Friedl (92.) sorgte für den Schlusspunkt. „Für mich war es auch eine komische Partie. Ich habe das erste Mal in meiner Trainerkarriere ohne ein Training vorher ein Match geleitet. Ich bin erst vor dem Spiel aus dem Urlaub gekommen und habe nur kurz der Partie die Mannschaft kennengelernt“, so Gattendorfs Neo-Coach Ronald Hornek, der auch von einem verdienten Sankt Andräer Erfolg sprach.

SK Pama – Winden 3:2. Die Windner hatten die Chance auf die Führung, doch Pama war kaltschnäuziger. Nach der Pause glichen die Gäste dank Hrncar aus. „Aber mit dem 2:1 sind wir dann zurückgefallen. Pama war auch aktiver und aggressiver“, analysierte Windens Coach Christian Bauer. Die Heimischen erhöhten auf 3:1, Winden musste alles nach vorne werfen. Der aufgerückte Balazi sorgte noch für Ergebniskosmetik. Mehr war nicht mehr drinnen und Pama feierte einen verdienten Sieg.

Statistiken:

USV Halbturn – ASV Steinbrunn 4:1 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (67., Elfmeter) Hoffmann, 2:0 (72.) Hoffmann, 3:0 (74.) Hoffmann, 4:0 (81.) Leopold, 4:1 (83., Elfmeter) Milalkovits.

Rote Karten: Takac (61., Tätlichkeit); Bence Harangozo (61., Tätlichkeit), Csongor Harangozo (61., Tätlichkeit).- Gelb-Rote Karte: Herglotz (62., Kritik); Akyildiz (89., Unsportlichkeit).-

SR: Kazanci.- Halbturn, 300.-

Halbturn: Rene Summer (83. Leon Summer); Fuchs (69. Tobias Hoffmann), Hamm, Szöcs, Horvath; Schneider, Takac, Leopold, Uljaky; Marco Hoffmann (83. Wagersreiter), Marko (83. Zinkl).

Steinbrunn: Mock; Richter, Belcar, Csongor Harangozo; Wallentits, Bence Harangozo, Senger, Schöttel, Akyildiz; Löwy, Ahissan (78. Milalkovits).

ASV Deutsch Jahrndorf - SV Leithaprodersdorf 1:3 (1:0).- Torfolge: 1:0 (7.) Bodo, 1:1 (47.) Kustor, 1:2 (54., Eigentor) Matušica , 1:3 (69., Foulelfmeter) Kustor. SR: Ruffa.- Birkenwiese, 150.

Deutsch Jahrndorf: Unger; Puster (54. Irfan Akbiyik), Lang, Bukovinsky, Ömer Akbiyik; Glock (83. Graner), Matušica; Slezak (83. Gombay), Majcher, Tomasek (76. Schopf); Bodo.

Leithaprodersdorf: Haberl; Simeon Markhardt, Ehrnhofer (85. Wimmer), Wölfer, Svab; Heiss (67. Dostal), Beran, Dellantonio; Pöschl (46. Levi Markhardt), Kustor (85. Jagenbrein), Petö (85. Kölbl).

FC Illmitz – SV Sankt Margarethen 1:4 (0:3).- Torfolge: 0:1 (21.) Rybansky, 0:2 (36.) Grvala, 0:3 (41.) Fasching, 1:3 (78.) Fleischhacker, 1:4 (87.) Kucher. SR: Habip Tekeli.- Illmitz, 250.

Illmitz: Kamper; Klauser, Wegleitner, Fleischhacker (87. Egermann), Zinkl; Christian Salzl (77. Haider), Baumholzer, Maximilian Gartner, Erwin Gartner, Gmoser; Zwickl.

Sankt Margarethen: Michael Wenzl; El Rehim, Jusits, Kucher, Philipp Wenzl; Bosnjak, Weixelbaum (70. Granabetter); Fönyedi, Fasching (52. El-Baali), Grvala; Rybansky (83. Hamm).

ASV Neufeld – ASV Siegendorf 0:5 (0:0).- Torfolge: 0:1 (47.) Grozurek, 0:2 (62.) Secco, 0:3 (65.) Andrejevic, 0:4 (70.) Secco, 0:5 (75.) Wydra.

SR: Kaplan.- Neufeld, 130.

Neufeld: Graser; Drga (77. Sadowski), Matthias Wachter, Zivojinovic; Bas (46. Renger), Woborny, Pichler, Kögl (67. Berger); Sebastian Wachter, Frech (77. Netolicky), Baumgartner (67. Hauptvogel).

Siegendorf: Krizik; Auer (77. Szorger), Wydra, Tokgöz (54. Gruber); Secco, Kande, Kröpfl, Zeco (77. Akbiyik); Dimic; Montanaro (54. Andrejevic), Grozurek (63. Nesovic).

ASV Zurndorf – ASK Klingenbach 0:5 (0:1).- Torfolge: 0:1 (11., Eigentor) Bauer, 0:2 (56.) Grafl, 0:3 (76.) Sulc, 0:4 (85.) Kröss, 0:5 (90.) Laubner. SR: Divkovic.- Akazienstadion, 150.

Zurndorf: Reif; Dürr, Dziaba, Bauer, Szoka; Pull (75. Meixner), Kekl, Unger, Prakisch (69. Reiter); Pethö (61. Pamer), Weber (61. Nevrivy).

Klingenbach: Schuller; Mad, Chromy, Jagschitz, Blazevic (64. Ivancsits); Lady (76. Kröss), Adam (75. Laubner), Eisner, Stahleder (76. Stiglitz); Grafl (64. Babonich); Sulc.

SC Zagersdorf – SC/ESV Parndorf 0:8 (0:5).-

Torfolge: 0:1 (26.) Charizopulos, 0:2 (32.) Buliga, 0:3 (34.) Trimmel, 0:4 (38.) Pawlowski, 0:5 (45.) Buliga, 0:6 (53.) Pawlowski, 0:7 (54.) Mikus, 0:8 (75.) Jani. SR: Heiner.- Zagersdorf, 215.

Zagersdorf: Rathmann (73. Altenburger); Barilich, Leidl, Lang (78. Reiff), Mardaus; Frank, Wildt (46. Reinprecht), Schmal, Ivancsits (87. Wutzlhofer), Zivanov (46. Matei); Frank.

Parndorf: Kraus; Szabo (46. Puster), Felix Wendelin, Trimmel, Pojer (46. Dornhackl, 60. Jani); Umprecht, Charizopulos, Chribik, Haider (24. Thüringer); Buliga (46. Mikus), Pawlowski.

Spg Neudorf/Parndorf Juniors – SV Gols 4:1 (2:1).- Torfolge: 1:0 (12.) Lamster, 1:1 (25.) Wendelin, 2:1 (28.) Hudec, 3:1 (70.) Pinter, 4:1 (84.) Mitrovic. SR: Naim.- Parndorf, 70.

Neudorf/Parndorf J.: Luntzer; Hudec, Belmenen, Panic (62. Fischer), Mitrovic; Lamster, Melvin Marton; Gruber, Schweiger (73. Gollowitzer), Thalhammer (62. Frank); Pinter (78. Schuber).

Gols: Gregor Achs; Klenner (77. Nikolaus Achs), Petrak, Sommer, Limbeck; Krutzler, Spodniak, Roth (60. Luis Marton), Ziniel; Kettner, Alexander Wendelin (76. Mathis Wendelin).

ASV Nickelsdorf – SC Kittsee 3:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (18.) Kovacs, 2:0 (49., Elfmeter) Enz, 3:0 (76.) Varga.

Gelb-Rote Karte: Enz (83., Unsportlichkeit).

SR: Gregorits.- Nickelsdorf, 100.

Nickelsdorf: Bolech; Scherhaufer, Limp, Horvath, Semjan; Hlavac (80. Milosevic), Enz, Pahr (80. Gollovitzer); Orosz, Kovacs (80.), Varga.

Kittsee: Schiszler; Dietmann (80. Kozuch), Machovec, Tarek (60. Belko), Pail; Wisak, Fuska, Drobela, Bastian (85. Gadus); Stanojcic, Nagy.

FC VEGANIS St. Andrä – SC Gattendorf 3:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (7.) Mihalik, 2:0 (17.) Janovsky, 3:0 (92.) Friedl.

SR: Tatzber.- St. Andrä, 100.

St. Andrä: Maluniak; Durmaz (57. Friedl), Ziniel, Sekera, Muminovic (75. Pfeffer); Hrdlicka, Györvari, Janovsky (62. Kern); Michalik (75. Rath), Sovcik, Macho.

Gattendorf: Gaszner; Braunschmidt (80. Kreminger), Bartolich (46. Lengyel), Schulcz, Palo, Krankl; Chovanko, Weinhandl, Huszar; Nagy, Schalling (75. Rossbach).

SK Pama – FC Winden 3:2 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (18.) Hafner, 1:1 (50.) Hrncar, 2:1 (59.) Czibula, 3:1 (75.) Da Silva, 3:2 (81.) Balazi.

SR: Slavisa.- Pama, 120.

Pama: Englert; Ondrej Pipiska (61. Da Silva); Pototschnig, Hafner, Bencsik; Simoncic; Czibula, Miroslav Pipiska, Rupptisch; Nosko (77. Schönthaler), Szikonya. Winden: Kolba; Speckl, Kroyer (65. Fabian Kientzl), Balazi, Pfeiffer; Jass, Schock, Bauer (90. Yesilöz); Pingitzer (63. Philipp Kientzl), Hrncar, Lorentschitz.

SC Breitenbrunn – SC Neusiedl 0:7 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (17.) Vlna, 0:2 (34.) Sonnleitner, 0:3 (55.) Bucur, 0:4 (65.) Bender, 0:5 (68.) Fekete, 0:6 (70.) Fekete, 0:7 (80.) Bucur.

SR: Fatih.- Breitenbrunn, 150.

Breitenbrunn: Barinec; Laaber, Valek, Vdovjak (75. Kopf), Moro; Kocis, Nagy, Millner (67. Gajic), Haller (67. Gross); Hudak (87. Frank), Pimpel (87. Reiter).

Neusiedl: Köhle; Michal Maas, Wodicka (46. Töpel), Bockay, Sonnleitner; Daniel Toth (59. Marcel Toth), Bender, Gatti (67. Fekete), Vlna, Kirschner (10. Matej Maas); Bucur.