Eisenstadt siegte im Spitzenduell

„Die Begegnung hätte auch mit einem 4:4 oder einer Niederlage enden können, alles war sehr eng. Ich habe meine bislang schwächste Partie gespielt. Das war für uns ein echter Kampfsieg“, resümierte der Neusiedler in den Reihen des EBC, Claus Maurer. Die Nummer eins, Dick Jaspers, hatte beim 40:39-Erfolg gegen Martin Horn ordentlich zu kämpfen.

„Das war eine Partie auf Weltklasse-Niveau“, so Maurer weiter. Gerhard Kostistansky revanchierte sich bei Herbert Szivacz beim 40:27 für die Finalniederlage bei den Staatsmeisterschaften. Claus Maurer behielt wie schon angesprochen gegen Alfred Nebuda mit 34:33 die Oberhand. Nikolaus Kogelbauer unterlag Dominik Nebuda knapp mit 40:39. „Wir liegen souverän an der Tabellenspitze, dem Meistertitel steht also nichts im Wege. In den drei offenen Runden spielen wir gegen die letzten Drei der Tabelle. Unterschätzen werden wir aber niemanden“, meinte Maurer.