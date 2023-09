Neuer Billardclub in Neusiedl will hoch hinaus

Die Feuertaufe hat der „Billardsportclub Neusiedl am See“ bravourös gemeistert. Der frisch gegründete Verein, der unter der Federführung von Billard-Meister Claus Maurer aus der Taufe gehoben wurde, duellierte sich quasi als Startschuss in einem freundschaftlichen Ländervergleich zwischen Österreich und Deutschland mit dem BC Landau.

Nach tollen Partien setzten sich die Deutschen durch, die Neusiedler gratulierten herzlichst. Billardsportpräsident Herbert Thür ließ es sich nicht nehmen, dem spannenden Wettkampf einen Besuch abzustatten.

Die beiden Clubs aus Neusiedl und Landau verbindet die 2. deutsche Bundesliga und die 2. österreichische Bundesliga. „Gegenseitig helfen wir uns, als Legionäre, unsere Ziele zu erreichen“, berichtete Maurer, der mit dem BC Neusiedl hoch hinaus will.

Am Samstag beginnt die neue Saison. Der BC Neusiedl am See strebt in der 2. Bundesliga A den Meistertitel an. „Wenn alle Spieler immer da sind, sollte das machbar sein“, ist Maurer guten Mutes. Der Auftaktgegner ist Floridsdorf. Die Neusiedler haben Heimrecht und starten um 13 Uhr. Die Euphorie bei Maurer und Co. ist groß. „Wir freuen uns schon alle darauf, dass es endlich losgeht.“ Übrigens möchte der Billardclub Neusiedl auch den Fokus auf die Nachwuchsarbeit legen. „Ich möchte die Jugend dazu einladen, zu uns zu kommen und den Sport auszuprobieren“, will Maurer den Billardsport in der Seestadt forcieren. Interessierte können sich jederzeit beim Club unter 0699/13344331 melden.