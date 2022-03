Neusiedler Claus Maurer im Formhoch

Die vier topgesetzten Spieler des Bundesliga-Tabellenführers Eisenstädter Billardclub (EBC) waren vergangene Woche beim Dreiband-Weltcup in Ankara vertreten. Dabei stach aus österreichischer Sicht Mannschaftsführer Claus Maurer besonders hervor.

Der Neusiedler musste sich in der dritten Qualifikationsrunde seinem vietnamesischen Gegner nach zwischenzeitlicher Führung geschlagen geben, gewann sein zweites Spiel aber nach einer starken Leistung mit 30:15. Damit verpasste er zwar den Einzug in die Hauptqualifikation, erzielte als 59. aber sein bestes Weltcup-Ergebnis und hatte am Ende den höchsten Punkteschnitt aller Österreicher. Auch Gerhard Kostistansky und Nikolaus Kogelbauer erreichten Runde drei, Letzterer legte mit Platz 78 wie Maurer seine bisher beste Weltcup-Performance hin. Das Sahnehäubchen aus Eisenstädter Sicht: Der Niederländer Dick Jaspers, der beim EBC als Nummer eins gesetzt ist, gewann den Bewerb.